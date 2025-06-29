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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе приостановлена работа катера и парома, которые отправляются от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T08:07
2025-06-29T08:07
2025-06-29T08:08
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паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катера и парома, которые отправляются от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта В Севастополе в воскресенье ожидается северо-западный ветер до 15 метров в секунду. Временами могут пройти дожди, сообщали ранее в крымском гидрометцентре.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта из Артбухты
08:07 29.06.2025 (обновлено: 08:08 29.06.2025)