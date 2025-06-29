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В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе приостановлена работа катера и парома, которые отправляются от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T08:07

2025-06-29T08:07

2025-06-29T08:08

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

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новости севастополя

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катера и парома, которые отправляются от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта В Севастополе в воскресенье ожидается северо-западный ветер до 15 метров в секунду. Временами могут пройти дожди, сообщали ранее в крымском гидрометцентре.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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