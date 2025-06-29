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В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе приостановлена работа катера и парома, которые отправляются от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T08:07
2025-06-29T08:08
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транспорт
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городская среда
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катера и парома, которые отправляются от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта В Севастополе в воскресенье ожидается северо-западный ветер до 15 метров в секунду. Временами могут пройти дожди, сообщали ранее в крымском гидрометцентре.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя, департамент транспорта севастополя
В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта из Артбухты

08:07 29.06.2025 (обновлено: 08:08 29.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катера и парома, которые отправляются от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта
"Из-за неблагоприятных погодных условий линия "Радиогорка - Артбухта" временно не работает. Кроме того, паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная" временно приостанавливает движение", - говорится в сообщении.
В Севастополе в воскресенье ожидается северо-западный ветер до 15 метров в секунду. Временами могут пройти дожди, сообщали ранее в крымском гидрометцентре.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаНовости СевастополяДепартамент транспорта Севастополя
 
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