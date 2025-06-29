В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ
В Каче по президентской программе капитально отремонтировали одну из старейших школ
© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В поселке Кача под Севастополем завершен капитальный ремонт школы имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Школа №13 имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина — одна из старейших в Севастополе. Недавно здесь закончился капитальный ремонт: по президентской программе отремонтировали основное здание, тир и столовую", - проинформировал Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В школе полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, в классах поставили кондиционеры, закупили новое оборудование, за счет средств города благоустроили территорию, в том числе площадку для проведения мероприятий, зону отдыха, спортивную площадку, перечислил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
"На территории растут краснокнижные деревья, их сохранили в ходе работ. Дети, родители и сотрудники школы вместе высадили цветы на территории. На фасаде появился портрет Александра Ивановича Покрышкина. Его имя школа носит с 2017 года, на территории установлен бюст летчика", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В Севастополе в 2025 году отремонтируют по президентской программе пять школ, сообщал Развожаев ранее. Начиная с этого года, капремонт школ по президентской программе выполняется в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".
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