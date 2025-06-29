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В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ
В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ
В поселке Кача под Севастополем завершен капитальный ремонт школы имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T17:27
2025-06-29T17:27
михаил развожаев
школа
капремонт
капремонт школ
нацпроекты в севастополе
национальный проект "молодежь и дети"
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В поселке Кача под Севастополем завершен капитальный ремонт школы имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В школе полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, в классах поставили кондиционеры, закупили новое оборудование, за счет средств города благоустроили территорию, в том числе площадку для проведения мероприятий, зону отдыха, спортивную площадку, перечислил губернатор.В Севастополе в 2025 году отремонтируют по президентской программе пять школ, сообщал Развожаев ранее. Начиная с этого года, капремонт школ по президентской программе выполняется в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаДемонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – МинкультВ селе под Симферополем построят новый детский сад
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, школа, капремонт, капремонт школ, нацпроекты в севастополе, национальный проект "молодежь и дети", новости севастополя
В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ

В Каче по президентской программе капитально отремонтировали одну из старейших школ

17:27 29.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В поселке Кача под Севастополем завершен капитальный ремонт школы имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Школа №13 имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина — одна из старейших в Севастополе. Недавно здесь закончился капитальный ремонт: по президентской программе отремонтировали основное здание, тир и столовую", - проинформировал Развожаев.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В школе полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, в классах поставили кондиционеры, закупили новое оборудование, за счет средств города благоустроили территорию, в том числе площадку для проведения мероприятий, зону отдыха, спортивную площадку, перечислил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
"На территории растут краснокнижные деревья, их сохранили в ходе работ. Дети, родители и сотрудники школы вместе высадили цветы на территории. На фасаде появился портрет Александра Ивановича Покрышкина. Его имя школа носит с 2017 года, на территории установлен бюст летчика", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
© Telegram Михаил Развожаев
В Каче школу №13 капитально отремонтировали по президентской программе
В Севастополе в 2025 году отремонтируют по президентской программе пять школ, сообщал Развожаев ранее. Начиная с этого года, капремонт школ по президентской программе выполняется в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".
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Михаил РазвожаевШколаКапремонтКапремонт школНацпроекты в СевастополеНациональный проект "Молодежь и дети"Новости Севастополя
 
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