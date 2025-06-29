https://crimea.ria.ru/20250629/v-sevastopole-kapitalno-otremontirovali-odnu-iz-stareyshikh-shkol-1147573245.html

В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ

В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ

В поселке Кача под Севастополем завершен капитальный ремонт школы имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T17:27

2025-06-29T17:27

2025-06-29T17:27

михаил развожаев

школа

капремонт

капремонт школ

нацпроекты в севастополе

национальный проект "молодежь и дети"

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147572613_18:0:816:449_1920x0_80_0_0_9adcd8ba219dba7e0a5cb999dbaa45f4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В поселке Кача под Севастополем завершен капитальный ремонт школы имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В школе полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, в классах поставили кондиционеры, закупили новое оборудование, за счет средств города благоустроили территорию, в том числе площадку для проведения мероприятий, зону отдыха, спортивную площадку, перечислил губернатор.В Севастополе в 2025 году отремонтируют по президентской программе пять школ, сообщал Развожаев ранее. Начиная с этого года, капремонт школ по президентской программе выполняется в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаДемонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – МинкультВ селе под Симферополем построят новый детский сад

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, школа, капремонт, капремонт школ, нацпроекты в севастополе, национальный проект "молодежь и дети", новости севастополя