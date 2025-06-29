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В России появился новый профессиональный праздник - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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В России появился новый профессиональный праздник
В России появился новый профессиональный праздник - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В России появился новый профессиональный праздник
Новый профессиональный праздник появился в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Днем российской адвокатуры,... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T18:56
2025-06-29T18:56
россия
михаил мишустин
праздники и памятные даты
правительство россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Новый профессиональный праздник появился в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Днем российской адвокатуры, сообщили в кабмине. Инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин."Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, михаил мишустин, праздники и памятные даты, правительство россии, новости, общество, календарь
В России появился новый профессиональный праздник

В России 31 мая стал Днем российской адвокатуры – постановление

18:56 29.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь
Календарь - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Новый профессиональный праздник появился в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Днем российской адвокатуры, сообщили в кабмине.
"Профессиональный праздник – День российской адвокатуры – теперь будет официально отмечаться 31 мая. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры", - говорится в сообщении правительства.
Инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин.
"Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.
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РоссияМихаил МишустинПраздники и памятные датыПравительство РоссииНовостиОбществоКалендарь
 
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