В России появился новый профессиональный праздник
В России 31 мая стал Днем российской адвокатуры – постановление
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Новый профессиональный праздник появился в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Днем российской адвокатуры, сообщили в кабмине.
"Профессиональный праздник – День российской адвокатуры – теперь будет официально отмечаться 31 мая. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры", - говорится в сообщении правительства.
Инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин.
"Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.
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