https://crimea.ria.ru/20250629/v-rossii-poyavilsya-novyy-professionalnyy-prazdnik-1147570853.html

В России появился новый профессиональный праздник

В России появился новый профессиональный праздник - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В России появился новый профессиональный праздник

Новый профессиональный праздник появился в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Днем российской адвокатуры,... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T18:56

2025-06-29T18:56

2025-06-29T18:56

россия

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Новый профессиональный праздник появился в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Днем российской адвокатуры, сообщили в кабмине. Инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин."Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, праздники и памятные даты, правительство россии, новости, общество, календарь