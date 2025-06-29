https://crimea.ria.ru/20250629/udary-po-ukraine-segodnya-vzryvy-progremeli-ot-kieva-do-lvova-1147565587.html

Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова

Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова

Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T09:12

2025-06-29T09:12

2025-06-29T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске.В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.По данным назначенного киевским режимом главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, взрывы прогремели в Херсоне и еще десятке населенных пунктах региона.В украинской части Запорожской области было зафиксировано 395 ударов, заявил глава военной администрации Иван Федоров. По его данным, ракетный удар пришелся по Запорожью.Во Львове повреждена критическая инфраструктура.Глава Хмельницкой администрации Сергей Тюрин заявил о повреждении инфраструктуры и линии электропередачи после серии мощных взрывов.27 июня российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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