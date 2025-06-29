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Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова
Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T09:12
2025-06-29T09:14
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске.В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.По данным назначенного киевским режимом главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, взрывы прогремели в Херсоне и еще десятке населенных пунктах региона.В украинской части Запорожской области было зафиксировано 395 ударов, заявил глава военной администрации Иван Федоров. По его данным, ракетный удар пришелся по Запорожью.Во Львове повреждена критическая инфраструктура.Глава Хмельницкой администрации Сергей Тюрин заявил о повреждении инфраструктуры и линии электропередачи после серии мощных взрывов.27 июня российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, харьков, киев, львов, запорожье, херсон, удары по украине, взрыв, в мире, новости, новости сво
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова

На Украине взрывами разбита критическая инфраструктура

09:12 29.06.2025 (обновлено: 09:14 29.06.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные тушат возгорание после ударов
Украинские пожарные тушат возгорание после ударов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.
Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске.
В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По данным назначенного киевским режимом главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, взрывы прогремели в Херсоне и еще десятке населенных пунктах региона.
В украинской части Запорожской области было зафиксировано 395 ударов, заявил глава военной администрации Иван Федоров. По его данным, ракетный удар пришелся по Запорожью.
Во Львове повреждена критическая инфраструктура.
"Били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", - сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Глава Хмельницкой администрации Сергей Тюрин заявил о повреждении инфраструктуры и линии электропередачи после серии мощных взрывов.
27 июня российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаХарьковКиевЛьвовЗапорожьеХерсонУдары по УкраинеВзрывВ миреНовостиНовости СВО
 
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