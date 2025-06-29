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У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания
У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания - РИА Новости Крым, 29.06.2025
У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания
На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон своей очереди на досмотр ожидают 1075 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T15:15
2025-06-29T15:15
2025-06-29T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон своей очереди на досмотр ожидают 1075 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. К 113:00 со стороны Тамани проезда ждали 503 авто, к 14:00 очереди образовались уже и со стороны Керчи – с обеих сторон ожидали проезда уже 675 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания
В очереди на Крымском мосту по обеим сторонам стоят 1075 автомобилей