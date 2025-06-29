Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250629/u-krymskogo-mosta-v-probke-bolee-tysyachi-avto--vremya-ozhidaniya-1147570922.html
У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания
У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания - РИА Новости Крым, 29.06.2025
У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания
На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон своей очереди на досмотр ожидают 1075 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T15:15
2025-06-29T15:15
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed491a985ebf6cad2e0361fe2f162513.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон своей очереди на досмотр ожидают 1075 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. К 113:00 со стороны Тамани проезда ждали 503 авто, к 14:00 очереди образовались уже и со стороны Керчи – с обеих сторон ожидали проезда уже 675 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa25272294c5fa51dcbdb8c0b4cf799d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания

В очереди на Крымском мосту по обеим сторонам стоят 1075 автомобилей

15:15 29.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон своей очереди на досмотр ожидают 1075 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 890 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи ожидают 185 автомобилей", - сказано в сообщении.

Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. К 113:00 со стороны Тамани проезда ждали 503 авто, к 14:00 очереди образовались уже и со стороны Керчи – с обеих сторон ожидали проезда уже 675 автомобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьТранспортЛогистикаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15У Крымского моста в пробке более тысячи авто – время ожидания
14:58Лев удерживал Зубкова семь минут – новые детали ЧП в "Тайгане"
14:48Черноморский заповедник получил федеральный статус
14:27Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии
14:11Крымский мост – очереди выросли с двух сторон
13:49Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективу
13:27США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики – Сийярто
13:09Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
12:52Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
12:39В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
12:11Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
12:08"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
11:54Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
11:37Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
11:24Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
11:05Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
10:33Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня
10:21Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде
10:04В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия
09:35Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
Лента новостейМолния