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Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ
Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о возможности принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T16:59
2025-06-29T16:50
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о возможности принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). пишет .Грэм* не исключил, что Трамп подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями.Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.В начале июня спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые "будут весьма жесткими".Уже 17 июня американские СМИ писали, что Трамп на полях саммита Группы семи (G7) заявил, что не хочет вводить новые санкции против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. По словам главы Белого дома, вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег.По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса.В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России, назвал санкции обоюдоострым оружием.* Внесен в России в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в ГаагеСебе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и ЕвропуСША готовятся ввести санкции против России: эксперт оценил перспективы
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, политика, внешняя политика, новости
Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ

Сенатор Грэм* заявил о разговоре с Трампом о введении новых санкций против России

16:59 29.06.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп наблюдает за пресс-конференцией в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о возможности принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). пишет .
"Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях против России.
Грэм* не исключил, что Трамп подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями.
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
В начале июня спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые "будут весьма жесткими".
Уже 17 июня американские СМИ писали, что Трамп на полях саммита Группы семи (G7) заявил, что не хочет вводить новые санкции против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. По словам главы Белого дома, вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег.
По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса.
В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России, назвал санкции обоюдоострым оружием.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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