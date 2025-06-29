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Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ

Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о возможности принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T16:59

2025-06-29T16:59

2025-06-29T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о возможности принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). пишет .Грэм* не исключил, что Трамп подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями.Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.В начале июня спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые "будут весьма жесткими".Уже 17 июня американские СМИ писали, что Трамп на полях саммита Группы семи (G7) заявил, что не хочет вводить новые санкции против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. По словам главы Белого дома, вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег.По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса.В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России, назвал санкции обоюдоострым оружием.* Внесен в России в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в ГаагеСебе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и ЕвропуСША готовятся ввести санкции против России: эксперт оценил перспективы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, политика, внешняя политика, новости