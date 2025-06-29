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США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики – Сийярто
США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики – Сийярто - РИА Новости Крым, 29.06.2025
США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики – Сийярто
Американские санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии сняты, строительство может быть продолжено. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T13:27
2025-06-29T13:27
2025-06-29T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Американские санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии сняты, строительство может быть продолжено. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Он отметил, что производство крупного оборудования для станции продолжается в России и во Франции. Стройплощадка АЭС теперь может получить новый импульс. Сийярто также отметил, что из-за антироссийских санкций, введенных в ноябре 2024 года прошлой администрацией США, продолжение расширения АЭС "Пакш" в Венгрии "стало практически невозможным".В июле 2024 года Сийярто заявлял, что Россия и Венгрия планируют начать строительство энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Проект реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. АЭС с двумя энергоблоками поколения "3+" будет построена "под ключ". АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектахПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыМИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны
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санкции, сша, санкции против россии, венгрия, петер сийярто, аэс, атомная энергетика, новости, экономика, в мире
США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики – Сийярто
США сняли часть антироссийских санкций по стройке АЭС "Пакш-2" в Венгрии – Сийярто