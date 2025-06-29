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Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
28-летний водитель питбайка погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T08:34
2025-06-29T08:34
2025-06-29T08:42
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 28-летний водитель питбайка погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.По данным правоохранителей, авария произошла около 6 часов утра в воскресенье на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.Оформление происшествия и выяснение всех обстоятельств осуществляет следователь территориального отдела полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайкеВелосипедист в Севастополе врезался в ограду и погибВодитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
В Севастополе при опрокидывании питбайка погиб 28-летний водитель
08:34 29.06.2025 (обновлено: 08:42 29.06.2025)