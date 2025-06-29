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Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе

Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе

28-летний водитель питбайка погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T08:34

2025-06-29T08:34

2025-06-29T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 28-летний водитель питбайка погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.По данным правоохранителей, авария произошла около 6 часов утра в воскресенье на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.Оформление происшествия и выяснение всех обстоятельств осуществляет следователь территориального отдела полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайкеВелосипедист в Севастополе врезался в ограду и погибВодитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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