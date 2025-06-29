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Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
Сухая растительность горит в поселке городского типа Лазурное под Алуштой, пожар распространился на несколько гектаров и продолжает бушевать. На месте... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T20:48
2025-06-29T20:48
крым
алушта
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происшествия
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Сухая растительность горит в поселке городского типа Лазурное под Алуштой, пожар распространился на несколько гектаров и продолжает бушевать. На месте организован оперативный штаб, к тушению привлечены вертолеты Ми-8.Все, что известно к этому часу о ситуации - в материале РИА Новости Крым.Возгорание на горе КастельО возгорании сухой растительности спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС.Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Для недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка. Организован подвоз воды администрацией Алушты.Тушение пожараК тушению привлекли два вертолета Ми-8, осуществлено 37 сбросов, на горящую растительность вылили 111 тонн воды. На данный момент группировку спасателей на месте тушения пожара нарастили – с огнем борются 307 специалистов и 52 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8.Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.Предварительная причинаСейчас рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.На месте работает инспекторский состав, все обстоятельства происшествия будут выяснять эксперты-дознаватели.Ситуация, связанная с пожаром в районе города Алушты взята под контроль прокуратурой Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на горе Кастель под Алуштой – видеоВ МЧС назвали предварительную причину пожара под АлуштойПожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты
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РИА Новости Крым
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4.7
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Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу

Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу

20:48 29.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Сухая растительность горит в поселке городского типа Лазурное под Алуштой, пожар распространился на несколько гектаров и продолжает бушевать. На месте организован оперативный штаб, к тушению привлечены вертолеты Ми-8.
Все, что известно к этому часу о ситуации - в материале РИА Новости Крым.

Возгорание на горе Кастель

О возгорании сухой растительности спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС.
"На базе Главного управления организован постояннодействующий оперативный штаб. На данный момент площадь пожара составляет 5 Га. Организовано четыре боевых участка", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Для недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка. Организован подвоз воды администрацией Алушты.
"Пожарно-спасательные и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с "Пожарной охраной РК", "Крым-Спас", сотрудниками Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства обороны, Заповедного Крыма, Национального парка "Крымский" удалось не допустить перехода огня на жилые дома", - подчеркнули в МЧС.

Тушение пожара

К тушению привлекли два вертолета Ми-8, осуществлено 37 сбросов, на горящую растительность вылили 111 тонн воды.
На данный момент группировку спасателей на месте тушения пожара нарастили – с огнем борются 307 специалистов и 52 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8.
Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.

Предварительная причина

Сейчас рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
На месте работает инспекторский состав, все обстоятельства происшествия будут выяснять эксперты-дознаватели.
Ситуация, связанная с пожаром в районе города Алушты взята под контроль прокуратурой Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.
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Заголовок открываемого материала
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