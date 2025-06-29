Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Сухая растительность горит в поселке городского типа Лазурное под Алуштой, пожар распространился на несколько гектаров и продолжает бушевать. На месте организован оперативный штаб, к тушению привлечены вертолеты Ми-8.
Все, что известно к этому часу о ситуации - в материале РИА Новости Крым.
Возгорание на горе Кастель
О возгорании сухой растительности спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС.
"На базе Главного управления организован постояннодействующий оперативный штаб. На данный момент площадь пожара составляет 5 Га. Организовано четыре боевых участка", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Для недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка. Организован подвоз воды администрацией Алушты.
"Пожарно-спасательные и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с "Пожарной охраной РК", "Крым-Спас", сотрудниками Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства обороны, Заповедного Крыма, Национального парка "Крымский" удалось не допустить перехода огня на жилые дома", - подчеркнули в МЧС.
Тушение пожара
К тушению привлекли два вертолета Ми-8, осуществлено 37 сбросов, на горящую растительность вылили 111 тонн воды.
На данный момент группировку спасателей на месте тушения пожара нарастили – с огнем борются 307 специалистов и 52 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8.
Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.
Предварительная причина
Сейчас рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
На месте работает инспекторский состав, все обстоятельства происшествия будут выяснять эксперты-дознаватели.
Ситуация, связанная с пожаром в районе города Алушты взята под контроль прокуратурой Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: