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Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день
Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день
В Алуште горит растительность на площади пять гектаров. Заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о встрече лидера России Владимира Путина с американским... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T21:58
2025-06-29T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Алуште горит растительность на площади пять гектаров. Заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о встрече лидера России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Массированный удар ВС РФ по украинской "оборонке". Уничтожение очередного украинского истребителя F-16. Протесты в Белграде и заявление президента Сербии Александра Вучича. Повышение тарифов на электричество в Крыму. Федеральный статус для Черноморского заповедника.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в АлуштеДнем в воскресенье у поселка городского типа Лазурное у горы Кастель загорелась сухая растительность. Площадь пожара к вечеру выросла до пяти гектаров. К тушению были привлечены два вертолета Ми-8, которые сбросили на очаг возгорания больше 100 тонн воды. С огнем борются 307 специалистов и 50 единиц техники. Дальнейшего распространения огня не допущено, угрозы населенному пункту нет. На базе Главного управления организован постояннодействующий оперативный штаб.Рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.Возможная встреча Путина и ТрампаВстреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вполне может состояться в любой момент, заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он не исключил, что она может состояться без предварительной подготовки. По его словам, Россия и США продолжат работу над устранением "раздражителей" в отношениях. Москва ждет сигнала от Госдепартамента, "потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу". Сейчас рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном идут постоянно, диалог сторон пока не привел к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но идет нормальный дружеский разговор.Групповой удар по УкраинеВооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Уничтожение украинского F-16Украинский истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Пилот погиб. Ответственность за потерю очередного F-16 и его пилота лежит на командовании ВСУ, которое посылает летчиков на смерть. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Протесты в БелградеВ столкновениях в Белграде пострадали 48 сотрудников МВД, один жандарм получил тяжелые травмы, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич. Задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний, против 35 задержанных будут возбуждены уголовные дела.К настоящему времени жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города. По словам президента страны Александра Вучича, протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций.Тарифы на свет в КрымуВ Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, сообщили в министерстве топлива и энергетики РК со ссылкой на соответствующий приказ Госкомцен. Речь о тарифах для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Стоимость электричества на второе полугодие 2025 размещена на официальном сайте "Крымэнерго".Черноморский заповедник стал ООПТЧерноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено правительством страны. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Черного моря. Заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области, общая площадь – более 109 тысяч гектаров, здесь произрастает более 800 видов растений, в том числе краснокнижных, и обитают редкие представители фауны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день

Крупный пожар в Алуште и массированный удар "Кинжалами" по Украине: главное за день

21:58 29.06.2025 (обновлено: 21:59 29.06.2025)
 
© МЧС Республики КрымПожар на горе Кастель под Алуштой
Пожар на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Алуште горит растительность на площади пять гектаров. Заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о встрече лидера России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Массированный удар ВС РФ по украинской "оборонке". Уничтожение очередного украинского истребителя F-16. Протесты в Белграде и заявление президента Сербии Александра Вучича. Повышение тарифов на электричество в Крыму. Федеральный статус для Черноморского заповедника.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар в Алуште

Днем в воскресенье у поселка городского типа Лазурное у горы Кастель загорелась сухая растительность. Площадь пожара к вечеру выросла до пяти гектаров. К тушению были привлечены два вертолета Ми-8, которые сбросили на очаг возгорания больше 100 тонн воды. С огнем борются 307 специалистов и 50 единиц техники. Дальнейшего распространения огня не допущено, угрозы населенному пункту нет. На базе Главного управления организован постояннодействующий оперативный штаб.
Рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Пожар на горе Кастель под Алуштой
21:33
Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли

Возможная встреча Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вполне может состояться в любой момент, заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он не исключил, что она может состояться без предварительной подготовки.
По его словам, Россия и США продолжат работу над устранением "раздражителей" в отношениях. Москва ждет сигнала от Госдепартамента, "потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу". Сейчас рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном идут постоянно, диалог сторон пока не привел к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но идет нормальный дружеский разговор.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
11:54
Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса

Групповой удар по Украине

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.
В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3
18:41
Землетрясение произошло на Юге России

Уничтожение украинского F-16

Украинский истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Пилот погиб. Ответственность за потерю очередного F-16 и его пилота лежит на командовании ВСУ, которое посылает летчиков на смерть. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
13:27
США сняли с России часть санкций в области атомной энергетики – Сийярто

Протесты в Белграде

В столкновениях в Белграде пострадали 48 сотрудников МВД, один жандарм получил тяжелые травмы, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич. Задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний, против 35 задержанных будут возбуждены уголовные дела.
К настоящему времени жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города. По словам президента страны Александра Вучича, протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций.
Азербайджан
17:46
Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия

Тарифы на свет в Крыму

В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, сообщили в министерстве топлива и энергетики РК со ссылкой на соответствующий приказ Госкомцен. Речь о тарифах для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Стоимость электричества на второе полугодие 2025 размещена на официальном сайте "Крымэнерго".
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
12:39
В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием

Черноморский заповедник стал ООПТ

Черноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено правительством страны. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Черного моря. Заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области, общая площадь – более 109 тысяч гектаров, здесь произрастает более 800 видов растений, в том числе краснокнижных, и обитают редкие представители фауны.
Лев в зоопарке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
14:58
Лев удерживал Олега Зубкова семь минут – новые детали ЧП в "Тайгане"
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Заголовок открываемого материала
21:58Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день
21:44Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область
21:33Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли
21:13Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
20:48Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
20:39В Крыму обозначили приоритетные виды спорта
20:20В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой
20:13ЧП в Краснодаре: ребенок залез на вагон и получил удар током
19:55В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
19:43Прокуратура взяла на контроль ситуацию с крупным пожаром под Алуштой
19:36Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным
19:22Пожар на горе Кастель под Алуштой – видео
19:11Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья
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18:24Пожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты
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