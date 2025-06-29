Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день
Крупный пожар в Алуште и массированный удар "Кинжалами" по Украине: главное за день
21:58 29.06.2025 (обновлено: 21:59 29.06.2025)
© МЧС Республики КрымПожар на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Алуште горит растительность на площади пять гектаров. Заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о встрече лидера России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Массированный удар ВС РФ по украинской "оборонке". Уничтожение очередного украинского истребителя F-16. Протесты в Белграде и заявление президента Сербии Александра Вучича. Повышение тарифов на электричество в Крыму. Федеральный статус для Черноморского заповедника.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Пожар в Алуште
Днем в воскресенье у поселка городского типа Лазурное у горы Кастель загорелась сухая растительность. Площадь пожара к вечеру выросла до пяти гектаров. К тушению были привлечены два вертолета Ми-8, которые сбросили на очаг возгорания больше 100 тонн воды. С огнем борются 307 специалистов и 50 единиц техники. Дальнейшего распространения огня не допущено, угрозы населенному пункту нет. На базе Главного управления организован постояннодействующий оперативный штаб.
Рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Возможная встреча Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вполне может состояться в любой момент, заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он не исключил, что она может состояться без предварительной подготовки.
По его словам, Россия и США продолжат работу над устранением "раздражителей" в отношениях. Москва ждет сигнала от Госдепартамента, "потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу". Сейчас рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном идут постоянно, диалог сторон пока не привел к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но идет нормальный дружеский разговор.
Групповой удар по Украине
Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.
Уничтожение украинского F-16
Украинский истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Пилот погиб. Ответственность за потерю очередного F-16 и его пилота лежит на командовании ВСУ, которое посылает летчиков на смерть. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Протесты в Белграде
В столкновениях в Белграде пострадали 48 сотрудников МВД, один жандарм получил тяжелые травмы, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич. Задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний, против 35 задержанных будут возбуждены уголовные дела.
К настоящему времени жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города. По словам президента страны Александра Вучича, протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций.
Тарифы на свет в Крыму
В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, сообщили в министерстве топлива и энергетики РК со ссылкой на соответствующий приказ Госкомцен. Речь о тарифах для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Стоимость электричества на второе полугодие 2025 размещена на официальном сайте "Крымэнерго".
Черноморский заповедник стал ООПТ
Черноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено правительством страны. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Черного моря. Заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области, общая площадь – более 109 тысяч гектаров, здесь произрастает более 800 видов растений, в том числе краснокнижных, и обитают редкие представители фауны.
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