https://crimea.ria.ru/20250629/nyryayuschiy-tsiklon-chto-budet-s-pogodoy-v-krymu-1147553836.html

Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму

Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму

В воскресенье погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами ˮныряющего циклонаˮ. Пройдут кратковременные дожди, ночью 29 июня - местами сильные ливни... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T00:01

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новости крыма

погода в крыму

погода

крымский гидрометцентр

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севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами ˮныряющего циклонаˮ. Пройдут кратковременные дожди, ночью 29 июня - местами сильные ливни с грозами. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...25.Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250627/pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-zhara-ustupit-mesto-livnyam-i-pokholodaniyu-1147535718.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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