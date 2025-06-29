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Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму
Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму
В воскресенье погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами ˮныряющего циклонаˮ. Пройдут кратковременные дожди, ночью 29 июня - местами сильные ливни... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T00:01
2025-06-29T00:01
новости крыма
погода в крыму
погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами ˮныряющего циклонаˮ. Пройдут кратковременные дожди, ночью 29 июня - местами сильные ливни с грозами. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...25.Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250627/pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-zhara-ustupit-mesto-livnyam-i-pokholodaniyu-1147535718.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, погода в крыму, погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

00:01 29.06.2025
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами ˮныряющего циклонаˮ. Пройдут кратковременные дожди, ночью 29 июня - местами сильные ливни с грозами. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с; ночью 29 июня шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +8…13; днем +22…27, в горах +13…18", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...25.
Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +26 градусов.
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Мужчина под дождем - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Новости КрымаПогода в КрымуПогодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ныряющий циклон: что будет с погодой в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 29 июня
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