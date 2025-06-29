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Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое

Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое

Две женщины пострадали при атаке украинских беспилотников на Брянск в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T11:37

2025-06-29T11:37

2025-06-29T11:29

брянск

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Две женщины пострадали при атаке украинских беспилотников на Брянск в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Сейчас на месте атак работают оперативные и экстренные службы. "По предварительной информации, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Также повреждены несколько автомобилей. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба", - добавил Богомаз.27 июня Богомаз сообщал, что при атаке в Брянске ранены четыре мирных жителя, повреждены более десяти жилых домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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