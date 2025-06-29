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Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
Две женщины пострадали при атаке украинских беспилотников на Брянск в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T11:37
2025-06-29T11:37
2025-06-29T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Две женщины пострадали при атаке украинских беспилотников на Брянск в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Сейчас на месте атак работают оперативные и экстренные службы. "По предварительной информации, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Также повреждены несколько автомобилей. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба", - добавил Богомаз.27 июня Богомаз сообщал, что при атаке в Брянске ранены четыре мирных жителя, повреждены более десяти жилых домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
В Брянска при атаке ВСУ ранены два мирных жителя - губернатор