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Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
Две женщины пострадали при атаке украинских беспилотников на Брянск в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T11:37
2025-06-29T11:29
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
новости сво
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Две женщины пострадали при атаке украинских беспилотников на Брянск в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Сейчас на месте атак работают оперативные и экстренные службы. "По предварительной информации, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Также повреждены несколько автомобилей. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба", - добавил Богомаз.27 июня Богомаз сообщал, что при атаке в Брянске ранены четыре мирных жителя, повреждены более десяти жилых домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое

В Брянска при атаке ВСУ ранены два мирных жителя - губернатор

11:37 29.06.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Две женщины пострадали при атаке украинских беспилотников на Брянск в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Укронацисты с помощью БПЛА атаковали город Брянск. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей. Одной из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Вторая пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.
Сейчас на месте атак работают оперативные и экстренные службы.
"По предварительной информации, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Также повреждены несколько автомобилей. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба", - добавил Богомаз.
27 июня Богомаз сообщал, что при атаке в Брянске ранены четыре мирных жителя, повреждены более десяти жилых домов.
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