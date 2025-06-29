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Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным
Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным
Погода в Крыму в начале июля обещает быть по-настоящему летней: жара вернется, небо прояснится, осадки маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T19:36
2025-06-29T19:19
радио "спутник в крыму"
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в начале июля обещает быть по-настоящему летней: жара вернется, небо прояснится, осадки маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в понедельник, метеоусловия начнут стабилизироваться. Осадки прекратятся, и температура поднимется до +22… 27 градусов. Ночью ожидается от 10 до 15 выше нуля.Во вторник и среду жара будет нарастать: по ночам +11…17 градусов. Днем термометры поднимутся до отметок от 24 до 34 выше нуля.Во второй половине недели погода останется такой же теплой и солнечной, в отдельных районах континентального Крыма температура поднимется до 38 градусов тепла.Температура морской воды постепенно повысится благодаря смене ветров на юго-западные, исчезнут холодные прибрежные течения, и вода, по словам синоптика, "станет как парное молоко".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеАномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозыЖдать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС
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центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, черное море, азовское море
Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным

В первые дни июля в Крым вернется жара выше климатической нормы – ФОБОС

19:36 29.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛето
Лето - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в начале июля обещает быть по-настоящему летней: жара вернется, небо прояснится, осадки маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Июль стартует с такого мощного потока тепла, который по средним суточным показателям будет превышать нормальные значения на несколько градусов", – порадовал крымчан и туристов эксперт.

По его словам, в понедельник, метеоусловия начнут стабилизироваться. Осадки прекратятся, и температура поднимется до +22… 27 градусов. Ночью ожидается от 10 до 15 выше нуля.
Во вторник и среду жара будет нарастать: по ночам +11…17 градусов. Днем термометры поднимутся до отметок от 24 до 34 выше нуля.
Во второй половине недели погода останется такой же теплой и солнечной, в отдельных районах континентального Крыма температура поднимется до 38 градусов тепла.
По словам Тишковца, в июле будет отмечаться дефицит осадков, на 30-40% ниже нормы, что говорит о большом количестве солнечных дней.
Температура морской воды постепенно повысится благодаря смене ветров на юго-западные, исчезнут холодные прибрежные течения, и вода, по словам синоптика, "станет как парное молоко".
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