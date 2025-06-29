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Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным

Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным

Погода в Крыму в начале июля обещает быть по-настоящему летней: жара вернется, небо прояснится, осадки маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T19:36

2025-06-29T19:36

2025-06-29T19:19

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в начале июля обещает быть по-настоящему летней: жара вернется, небо прояснится, осадки маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в понедельник, метеоусловия начнут стабилизироваться. Осадки прекратятся, и температура поднимется до +22… 27 градусов. Ночью ожидается от 10 до 15 выше нуля.Во вторник и среду жара будет нарастать: по ночам +11…17 градусов. Днем термометры поднимутся до отметок от 24 до 34 выше нуля.Во второй половине недели погода останется такой же теплой и солнечной, в отдельных районах континентального Крыма температура поднимется до 38 градусов тепла.Температура морской воды постепенно повысится благодаря смене ветров на юго-западные, исчезнут холодные прибрежные течения, и вода, по словам синоптика, "станет как парное молоко".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеАномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозыЖдать ли аномальной жары и засухи этим летом – прогноз ФОБОС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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