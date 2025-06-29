https://crimea.ria.ru/20250629/lev-uderzhival-zubkova-sem-minut--novye-detali-chp-v-taygane-1147570328.html

Лев удерживал Зубкова семь минут – новые детали ЧП в "Тайгане"

Лев удерживал Зубкова семь минут – новые детали ЧП в "Тайгане" - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Лев удерживал Зубкова семь минут – новые детали ЧП в "Тайгане"

Лев удерживал хозяина сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова около семи минут и передвигался с ним по вольеру. Об этом написал в своем Telegram-канале гендиректор... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T14:58

2025-06-29T14:58

2025-06-29T14:58

парк львов "тайган"

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

эдгард запашный

происшествия

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Лев удерживал хозяина сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова около семи минут и передвигался с ним по вольеру. Об этом написал в своем Telegram-канале гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный.Запашный подчеркнул, то, что Зубков остался жив, можно считать чудом. По словам дрессировщика, пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина несколько раз таранила хищника гольфмобилем, но это не давало результата."В какой-то момент она даже пыталась заехать на самого Олега, чтобы хищник его бросил, а пострадавший оказался в безопасности под автомобилем. Машина заглохла. Вооружившись ведром и еще чем-то, смелая женщина пошла в лобовую против разъяренного хищника и, не ожидав такой наглости, лев бросил человека", - напомнил он.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии.Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержкуВстал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега ЗубковаОлег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парк львов "тайган", чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", эдгард запашный, происшествия, новости крыма, общество