Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса без жульнических подходов, к которым Россию пытается толкать Запад. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.
"Мы готовы отстаивать, как сказал недавно президент Путин, справедливое урегулирование украинского кризиса. Открыты к честной работе, но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают некоторые европейские лидеры, мы не готовы", - заявил Лавров.
Глава российской дипломатии также подчеркнул, что для решения украинского конфликта необходимо устранить его коренные первопричины: угрозы безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на Восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс и прекратить преступную деятельность киевского режима по "законодательному истреблению всего русского".
Как заявлял ранее Лавров Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий.
Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.
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