Рейтинг@Mail.ru
Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250629/lavrov-sdelal-zayavlenie-ob-uregulirovanii-ukrainskogo-krizisa-1147568178.html
Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса без жульнических подходов, к которым Россию пытается толкать Запад. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T11:54
2025-06-29T11:54
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
политика
внешняя политика
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146747221_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_9a10c218cffa1fe1f63e4640efb81f0f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса без жульнических подходов, к которым Россию пытается толкать Запад. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.Глава российской дипломатии также подчеркнул, что для решения украинского конфликта необходимо устранить его коренные первопричины: угрозы безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на Восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс и прекратить преступную деятельность киевского режима по "законодательному истреблению всего русского".Как заявлял ранее Лавров Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ ПутинаПереговоры России и Украины: в чем "загвоздки"Как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на переговоры по Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146747221_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_5f63a4f9c649f3162518a3df6563d598.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, политика, внешняя политика, новости сво
Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса

Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса - Лавров

11:54 29.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса без жульнических подходов, к которым Россию пытается толкать Запад. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.
"Мы готовы отстаивать, как сказал недавно президент Путин, справедливое урегулирование украинского кризиса. Открыты к честной работе, но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают некоторые европейские лидеры, мы не готовы", - заявил Лавров.
Глава российской дипломатии также подчеркнул, что для решения украинского конфликта необходимо устранить его коренные первопричины: угрозы безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на Восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс и прекратить преступную деятельность киевского режима по "законодательному истреблению всего русского".
Как заявлял ранее Лавров Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий.
Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ Путина
Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"
Как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на переговоры по Украине
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
12:52Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
12:39В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
12:11Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
12:08"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
11:54Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
11:37Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
11:24Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
11:05Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
10:33Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня
10:21Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде
10:04В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия
09:35Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
09:18Крымский мост - ситуация утром в воскресенье
09:12Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова
08:57"Achtung, Tschоub!": память о герое Крыма в День партизан и подпольщиков
08:34Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
08:07В Севастополе непогода остановила паром
07:3790% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
07:12Беспилотник уничтожен над Крымом
Лента новостейМолния