https://crimea.ria.ru/20250629/lavrov-sdelal-zayavlenie-ob-uregulirovanii-ukrainskogo-krizisa-1147568178.html

Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса

Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса

Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса без жульнических подходов, к которым Россию пытается толкать Запад. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T11:54

2025-06-29T11:54

2025-06-29T11:54

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Москва открыта к честной работе по урегулированию украинского кризиса без жульнических подходов, к которым Россию пытается толкать Запад. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.Глава российской дипломатии также подчеркнул, что для решения украинского конфликта необходимо устранить его коренные первопричины: угрозы безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на Восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс и прекратить преступную деятельность киевского режима по "законодательному истреблению всего русского".Как заявлял ранее Лавров Западные страны вымаливают немедленное прекращение огня для Украины без предварительных условий.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли Россия добиваться капитуляции Украины – ответ ПутинаПереговоры России и Украины: в чем "загвоздки"Как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на переговоры по Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, политика, внешняя политика, новости сво