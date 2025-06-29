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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Крымский мост закрыт
Крымский мост вечером в воскресенье закрыли для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T23:49
2025-06-29T23:52
крым
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в воскресенье закрыли для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, новости крыма, новости
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыли для транспорта

23:49 29.06.2025 (обновлено: 23:52 29.06.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в воскресенье закрыли для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности". - говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортЛогистикаНовости КрымаНовости
 
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