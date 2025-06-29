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Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
У Крымского моста сейчас пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани выросла более чем в четыре раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T11:05
2025-06-29T11:05
2025-06-29T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани выросла более чем в четыре раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
У Крымского моста сейчас очередь со стороны Тамани увеличилась в четыре раза