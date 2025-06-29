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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T19:11
2025-06-29T19:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. К 13:00 со стороны Тамани проезда ждали 503 авто, к 14:00 очереди образовались уже и со стороны Керчи – с обеих сторон ожидали проезда уже 675 автомобилей. В 15:00 в пробке с обеих сторон было 1075 машин.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья

У Крымского моста сейчас сохраняется трехчасовой затор со стороны Тамани

19:11 29.06.2025 (обновлено: 19:12 29.06.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. К 13:00 со стороны Тамани проезда ждали 503 авто, к 14:00 очереди образовались уже и со стороны Керчи – с обеих сторон ожидали проезда уже 675 автомобилей. В 15:00 в пробке с обеих сторон было 1075 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 530 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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