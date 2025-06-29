https://crimea.ria.ru/20250629/krymskiy-most--ocheredi-vyrosli-s-dvukh-storon-1147570103.html

Крымский мост – очереди выросли с двух сторон

Крымский мост – очереди выросли с двух сторон - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Крымский мост – очереди выросли с двух сторон

В обед воскресенья у Крымского моста образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. В пробке сейчас стоят 675 автомобилей, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T14:11

2025-06-29T14:11

2025-06-29T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В обед воскресенья у Крымского моста образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. В пробке сейчас стоят 675 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. Часом ранее со стороны Тамани проезда ждали 503 авто.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

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керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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