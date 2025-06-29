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Крымский мост – очереди выросли с двух сторон - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Крымский мост – очереди выросли с двух сторон
Крымский мост – очереди выросли с двух сторон - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Крымский мост – очереди выросли с двух сторон
В обед воскресенья у Крымского моста образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. В пробке сейчас стоят 675 автомобилей, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T14:11
2025-06-29T14:26
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В обед воскресенья у Крымского моста образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. В пробке сейчас стоят 675 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. Часом ранее со стороны Тамани проезда ждали 503 авто.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, новости
Крымский мост – очереди выросли с двух сторон

У Крымского моста в очереди с обеих сторон стоит 675 машин

14:11 29.06.2025 (обновлено: 14:26 29.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В обед воскресенья у Крымского моста образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. В пробке сейчас стоят 675 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Пробка на въезде в Крым появилась в 9 утра в воскресенье. Тогда проезда ждали 70 машин. Спустя два часа автомобильный затор вырос почти в 4,5 раза. В 11:00 в очереди ожидали 310 машин. Часом ранее со стороны Тамани проезда ждали 503 авто.
"В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи стоят 155 автомобилей", - сказано в сообщении по состоянию на 14 часов..
Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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