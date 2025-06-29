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Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня

Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня

Украинский истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ. РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T10:33

2025-06-29T10:33

2025-06-29T10:57

самолеты f-16

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Украинский истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.О гибели пилота F-16 также в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что поручил выяснить причины крушения и гибели пилота западного самолета. По его данным, воздушная тревога на Украине звучала всю ночь.Это не первое крушение американского истребителя на Украине. 13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский истребитель F-16. В мае 12 российским военнослужащим, который уничтожили F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей.В июле прошлого года Минобороны России информировало, что военнослужащие, которые первыми ликвидируют американские истребители F-15 и F-16, будут удостоены премии в 15 миллионов рублей.Денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублейF-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУВСУ потеряли очередной истребитель F-16

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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