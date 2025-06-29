Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня
На Украине сегодня ночью разбился истребитель F-16 во время массированной атаки
10:33 29.06.2025 (обновлено: 10:57 29.06.2025)
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Украинский истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
Серия взрывов прогремела ночью и утром в воскресенье в нескольких областях Украины. О "прилетах" сообщили власти Киева, Харькова, Львова, Полтавы, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Ночью было громко в Николаеве, Кременчуге и Ивано-Франковске. В Киеве воздушную тревогу объявили вечером в субботу. В течение ночи ПВО работали над Оболонью, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в публикации.
О гибели пилота F-16 также в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что поручил выяснить причины крушения и гибели пилота западного самолета. По его данным, воздушная тревога на Украине звучала всю ночь.
Это не первое крушение американского истребителя на Украине. 13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский истребитель F-16. В мае 12 российским военнослужащим, который уничтожили F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей.
В июле прошлого года Минобороны России информировало, что военнослужащие, которые первыми ликвидируют американские истребители F-15 и F-16, будут удостоены премии в 15 миллионов рублей.
Денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.
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