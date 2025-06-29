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Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
Еще 1235 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику, в том числе американского, турецкого и израильского производства разбили российские военные в... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T12:52
2025-06-29T12:52
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Еще 1235 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику, в том числе американского, турецкого и израильского производства разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки. Об этом информирует Минобороны России в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли свыше 190 боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 220 вражеских солдат, турецкую боевую бронированную машину Kirpi и американкий бронеавтомобиль BATT UMG, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 160 боевиков, пикап, два орудия полевой артиллерии, в том числе британское Braveheart, станцию радиоэлектронной борьбы "Туман", три склада боеприпасов и два склада материальных средств.В результате активных действий подразделений группы "Центр" потери украинских вооруженных формирований превысили 400 солдат, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 185 человек, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.В зоне действия группировки войск "Днепр" уничтожены до 80 боевиков ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 102 беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 160 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 765 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 447 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК УкраиныЕще один населенный пункт освобожден в ДонбассеНаступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки

Еще 1235 боевиков ВСУ разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки

12:52 29.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М-1"
Зенитный ракетный комплекс Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Еще 1235 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику, в том числе американского, турецкого и израильского производства разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки. Об этом информирует Минобороны России в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли свыше 190 боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 220 вражеских солдат, турецкую боевую бронированную машину Kirpi и американкий бронеавтомобиль BATT UMG, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 160 боевиков, пикап, два орудия полевой артиллерии, в том числе британское Braveheart, станцию радиоэлектронной борьбы "Туман", три склада боеприпасов и два склада материальных средств.
В результате активных действий подразделений группы "Центр" потери украинских вооруженных формирований превысили 400 солдат, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 185 человек, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
В зоне действия группировки войск "Днепр" уничтожены до 80 боевиков ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также российские военные поразили израильскую многофункциональную радиолокационную станцию RADA, цеха производства и места хранения ударных дронов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.
Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 102 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 160 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 765 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 447 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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