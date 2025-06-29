https://crimea.ria.ru/20250629/goryat-kazaki-i-turetskie-kirpi--kolossalnye-poteri-kieva-za-sutki-1147569134.html

Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки

Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки

Еще 1235 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику, в том числе американского, турецкого и израильского производства разбили российские военные в... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T12:52

2025-06-29T12:52

2025-06-29T12:52

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528729_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_e26b8c205d0a2d370d05a84c383e9d26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Еще 1235 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и технику, в том числе американского, турецкого и израильского производства разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки. Об этом информирует Минобороны России в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли свыше 190 боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 220 вражеских солдат, турецкую боевую бронированную машину Kirpi и американкий бронеавтомобиль BATT UMG, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 160 боевиков, пикап, два орудия полевой артиллерии, в том числе британское Braveheart, станцию радиоэлектронной борьбы "Туман", три склада боеприпасов и два склада материальных средств.В результате активных действий подразделений группы "Центр" потери украинских вооруженных формирований превысили 400 солдат, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 185 человек, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.В зоне действия группировки войск "Днепр" уничтожены до 80 боевиков ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 102 беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 160 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 765 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 447 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК УкраиныЕще один населенный пункт освобожден в ДонбассеНаступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"