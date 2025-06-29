Это убийство пилотов: в Раде обвинили командование ВСУ в потере F-16
Ответственность за потерю очередного F-16 лежит на командовании ВСУ – депутат Рады
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ответственность за потерю очередного истребителя F-16 и его пилота лежит на командовании ВСУ, которое посылает летчиков на смерть. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщили в воскресенье в Воздушных силах ВСУ. Гибель пилота F-16 подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что поручил выяснить причины случившегося.
"Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и вместе с тем посылать живых летчиков сбивать "Шахеды", то это — убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что результаты расследования первой катастрофы F-16 до сих пор не обнародованы.
Это не первое крушение американского истребителя на Украине. 13 апреля в Минобороны РФ сообщали о том, что российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили истребитель, выплатили 15 миллионов рублей.
12 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.
9 марта Forbes сообщил о том, что США приостановили поддержку радарных глушителей истребителей F-16, которые были поставлены Украине.
15 мая ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники.
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