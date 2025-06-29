https://crimea.ria.ru/20250629/eto-ubiystvo-pilotov-v-rade-obvinili-komandovanie-vsu-v-potere-f-16-1147571199.html

Это убийство пилотов: в Раде обвинили командование ВСУ в потере F-16

Это убийство пилотов: в Раде обвинили командование ВСУ в потере F-16 - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Это убийство пилотов: в Раде обвинили командование ВСУ в потере F-16

Ответственность за потерю очередного истребителя F-16 и его пилота лежит на командовании ВСУ, которое посылает летчиков на смерть. Об этом заявила депутат... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T15:56

2025-06-29T15:56

2025-06-29T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ответственность за потерю очередного истребителя F-16 и его пилота лежит на командовании ВСУ, которое посылает летчиков на смерть. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня, сообщили в воскресенье в Воздушных силах ВСУ. Гибель пилота F-16 подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что поручил выяснить причины случившегося.Она напомнила, что результаты расследования первой катастрофы F-16 до сих пор не обнародованы.Это не первое крушение американского истребителя на Украине. 13 апреля в Минобороны РФ сообщали о том, что российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили истребитель, выплатили 15 миллионов рублей. 12 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.9 марта Forbes сообщил о том, что США приостановили поддержку радарных глушителей истребителей F-16, которые были поставлены Украине.15 мая ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение УкраиныF-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУРаскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво, в мире