https://crimea.ria.ru/20250629/dyadya-volodya-po-imeni-abdulla-patriot-i-podpolschik-dagdzhi-1138452565.html
Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи
Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи
Многие его знали как "дядю Володю". Настоящее имя называть было нельзя: подпольщики в оккупированном Крыму работали именно так – с кличками и псевдонимами. Он... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T16:42
2025-06-29T16:42
2025-06-29T16:42
крым в истории: секреты, факты, фото
крым
история
память
великая отечественная война
крымское подполье в годы вов
крым в великой отечественной войне
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Многие его знали как "дядю Володю". Настоящее имя называть было нельзя: подпольщики в оккупированном Крыму работали именно так – с кличками и псевдонимами. Он погиб летом 1943 года после пыток от рук фашистов. Теперь именем этого героя названы улицы. Абдулла Дагджи – герой-подпольщик, крымский татарин.Батрак села КорбекТрудным было детство Абдуллы. Отец умер рано, на попечении остались три сестры и больная мать. Чтобы прокормить всех, жителю села Корбек (сейчас Изобильное) приходилось много и тяжело работать. А профессия у него была самая простая – батрак.Может быть именно поэтому революцию Абдулла встретил с воодушевлением. Одним из первых в своей деревне вступил в комсомол."Батрак Абдулла с первого дня вступления в члены РКСМ стал активным комсомольцем. Он находил время выступать в драмкружке и в избе-читальне, проводил ликбез для молодых людей из бедных семей. На первых отборах в совет Абдуллу выдвинули в члены сельсовета и избрали секретарем ячейки РКСМ", – рассказывает о прапрадедушке крымчанка Вероника Гафарова, ссылаясь на воспоминания, опубликованные в 1966 году в Самарканде коммунистом Бекиром Умеровым.Идейного комсомольца партия отправила учиться в областную партийную школу. По партийной линии бывший батрак достиг определенных высот: он – заместитель директора винсовхоза "Массандра", член Ялтинского райкома и райисполкома, секретарь райкома партии в Балаклаве, Симферопольского городского совета.До сих пор везде распространена только одна из нескольких сохранившихся фотографий Дагджи – его официальный партийный портрет. Других практически не сохранилось, сгорели в пожаре войны.Из партизан в подпольщикиС начала войны Абдулла просится на фронт. Но его не отпускают: партия ставит другие задачи."Когда уже идут бои идут на севере Крыма, только тогда начинается подготовка к созданию будущей партизанской базы. Еще в августе и даже в сентябре 1941 эвакуация и создание таких баз не обсуждалось, это считалось пораженчеством. Осенью Абдулла Дагджи, в первую очередь, занимался эвакуацией населения, скота и предприятий", – рассказал РИА Новости Крым Эбазер Чачи.По его словам, первая волна партизанского движения в Крыму была практически вся партийной, уже потом к партизанам присоединились военные, сбежавшие из плена или вышедшие из окружения.Неизвестно, ушел Дагджи в партизаны с семьей или нет, было это по приказу или его самостоятельным решением – документов никаких на этот счет не сохранилось. Но сначала, говорит Чачи, Дагджи решил двигаться с отступающими частями 51 армии к Севастополю.По словам Эбазера Чачи, сейчас трудно сказать, что именно Абдулла Дагджи делал до лета 1942 года в партизанах, что конкретно входило в его задачи.В 1942 году подпольный обком партии направляет его в Симферополь для создания подпольной организации и руководства ею. Штаб подпольной организации под управлением "дяди Володи" находился деревне Кара-Кыят (сейчас район села Грушевое под Симферополем). Изначально в группе было десять человек. Добирались до места с трудом, пробираясь сквозь патрули.Крымская партизанка и историк Екатерина Шамко в своей книге "Партизанское движение в Крыму" пишет: "Дядя Володя связался с коммунистами и беспартийными патриотами и организовал несколько подпольных групп. Впоследствии они были объединены в одну организацию. Под его руководством работали подпольщики консервного завода, электромеханических мастерских, электростанций, городской больницы, библиотеки".А еще в отряде были, помимо самого Абдуллы, его родственники – жена, дети, мать, сестра и другие члены семьи.Вероника Гафарова в своем семейном исследовании утверждает, что в организации "дяди Володи" была и его сестра Эдие, а другая сестра Абдуллы, Мусемма Гафарова, с мужем, учителем Якубом Гафаровым, предоставили ему свою квартиру в Симферополе на Эскадронном переулке в доме номер 5. Там была радиоточка.Пропаганда среди крымских татарВ основном подпольщики в Крыму собирали и передавали партизанам информацию о немцах. Это была главная задача подполья. Во-вторых, информировали советских находящихся в оккупации людей о происходящем на фронтах.Чачи показывает листовки того времени, хранящиеся в фондах Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия. Такие печатали как в тылу и передавали в Крым, так и непосредственно в партизанских типографиях в горах."Взаимодействие с партизанами у подпольщиков было самое тесное, обмен информацией шел постоянно. Это была только одна из работ. Также была помощь партизанам, их непосредственное снабжение продуктами, медикаментами. Это было очень значимо. И в-третьих – сбор денежных средств. Группа "дяди Володи" смогла собрать порядка 20 тысяч рублей среди населения оккупированного Крыма на создание самолета для Красной армии", – перечисляет сделанное подпольщиками Чачи.А еще крымские татары – родственники и соратники Абдуллы Дагджи – вели пропаганду среди своих соотечественников.По словам Чачи, эта работа была в основном устная, так как многие люди опасались: если их схватят, то при проверке сразу найдут листовку. Но рукописные листовки на крымско-татарском языке тоже были."Нужно понимать, что подпольное движение в Крыму хуже изучено, чем партизанское: подпольщики по понятным причинам не создавали каких-либо документов. Разные исследователи дают разные данные", – говорит Эбазер Чачи.По его сведениям, полное число группы разнится. Но это были минимум 35 человек – те, кого казнили фашисты. Другие источники говорят и про 76, и про 126 подпольщиков в одной организации. Многие из них, безусловно, и не знали друг о друге из соображений конспирации.Имя героя"Мусемма Гафарова рассказывала журналистам о том, как летом 1943 года в результате предательства были арестованы гитлеровцами Абдулла Дагджи, его сестра Эдие Дагджи и их мать – 70-ти летняя Хатидже Дагджи", – пишет в своем мини-исследовании Вероника Гафарова.В свою очередь Эбазер Чачи рассказывает, что группа "дяди Володи" была выдана одним из подпольщиков под ужасными пытками в гестапо.Предположительно, к 11-13 июня 1943 года были пойманы 35 подпольщиков "дяди Володи". Несколько из подпольщиков его группы погибли на месте при попытке прорыва из окружения на явочной квартире.Сейчас досконально неизвестно, где и как допрашивали и где был убит крымско-татарский советский патриот Абдулла Дагджи. Некоторые предполагают, что место его последнего упокоения – концлагерь на месте совхоза "Красный".Настоящее имя патриота Абдуллы Дагджи высечено на доске в сквере 60-летия СССР в самом центре Симферополя еще в советское время. Еще раз оно упоминается на огромной доске памяти на мемориале "Красный" среди сотен других имен задушенных, умученных, расстрелянных, закопанных живыми за то, что не смирились с фашизмом.Есть оно и на табличке с названием улицы в одном из микрорайонов Симферополя. А вот в его родном Изобильном нет ни памятника, ни улицы, ни памятной доски. Есть только общий мемориал, посвященный всем жителям Корбека. На нем надпись: "Односельчанам с. Корбек (Изобильное), погибшим и пропавшим без вести в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вечная слава и вечная память! От благодарных потомков".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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крым в истории: секреты, факты, фото, крым, история, память, великая отечественная война, крымское подполье в годы вов, крым в великой отечественной войне
Многие его знали как "дядю Володю". Настоящее имя называть было нельзя: подпольщики в оккупированном Крыму работали именно так – с кличками и псевдонимами. Он погиб летом 1943 года после пыток от рук фашистов. Теперь именем этого героя названы улицы. Абдулла Дагджи – герой-подпольщик, крымский татарин.
Батрак села Корбек
Трудным было детство Абдуллы. Отец умер рано, на попечении остались три сестры и больная мать. Чтобы прокормить всех, жителю села Корбек (сейчас Изобильное) приходилось много и тяжело работать. А профессия у него была самая простая – батрак.
Может быть именно поэтому революцию Абдулла встретил с воодушевлением. Одним из первых в своей деревне вступил в комсомол.
"Батрак Абдулла с первого дня вступления в члены РКСМ стал активным комсомольцем. Он находил время выступать в драмкружке и в избе-читальне, проводил ликбез для молодых людей из бедных семей. На первых отборах в совет Абдуллу выдвинули в члены сельсовета и избрали секретарем ячейки РКСМ", – рассказывает о прапрадедушке крымчанка Вероника Гафарова, ссылаясь на воспоминания, опубликованные в 1966 году в Самарканде коммунистом Бекиром Умеровым.
Идейного комсомольца партия отправила учиться в областную партийную школу. По партийной линии бывший батрак достиг определенных высот: он – заместитель директора винсовхоза "Массандра", член Ялтинского райкома и райисполкома, секретарь райкома партии в Балаклаве, Симферопольского городского совета.
"Во всех практически организациях, где он до Великой Отечественной войны работал, Дагджи занимал партийные должности. В первую очередь занимался политической работой", – говорит заведующий отделом научно-экспозиционной работы Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Эбазер Чачи.
До сих пор везде распространена только одна из нескольких сохранившихся фотографий Дагджи – его официальный партийный портрет. Других практически не сохранилось, сгорели в пожаре войны.
Из партизан в подпольщики
С начала войны Абдулла просится на фронт. Но его не отпускают: партия ставит другие задачи.
"Когда уже идут бои идут на севере Крыма, только тогда начинается подготовка к созданию будущей партизанской базы. Еще в августе и даже в сентябре 1941 эвакуация и создание таких баз не обсуждалось, это считалось пораженчеством. Осенью Абдулла Дагджи, в первую очередь, занимался эвакуацией населения, скота и предприятий", – рассказал РИА Новости Крым
Эбазер Чачи.
По его словам, первая волна партизанского движения в Крыму была практически вся партийной, уже потом к партизанам присоединились военные, сбежавшие из плена или вышедшие из окружения.
Неизвестно, ушел Дагджи в партизаны с семьей или нет, было это по приказу или его самостоятельным решением – документов никаких на этот счет не сохранилось. Но сначала, говорит Чачи, Дагджи решил двигаться с отступающими частями 51 армии к Севастополю.
"По дороге они попали в окружение, не смогли пробиться в город-герой и были вынуждены уйти в леса. Примкнули к партизанскому отряду начальника отдела милиции Бахчисарая и одного из организаторов Бахчисарайского партизанского отряда Сеитхалила Меметова", – рассказал ученый.
По словам Эбазера Чачи, сейчас трудно сказать, что именно Абдулла Дагджи делал до лета 1942 года в партизанах, что конкретно входило в его задачи.
В 1942 году подпольный обком партии направляет его в Симферополь для создания подпольной организации и руководства ею. Штаб подпольной организации под управлением "дяди Володи" находился деревне Кара-Кыят (сейчас район села Грушевое под Симферополем). Изначально в группе было десять человек. Добирались до места с трудом, пробираясь сквозь патрули.
Крымская партизанка и историк Екатерина Шамко в своей книге "Партизанское движение в Крыму" пишет: "Дядя Володя связался с коммунистами и беспартийными патриотами и организовал несколько подпольных групп. Впоследствии они были объединены в одну организацию. Под его руководством работали подпольщики консервного завода, электромеханических мастерских, электростанций, городской больницы, библиотеки".
А еще в отряде были, помимо самого Абдуллы, его родственники – жена, дети, мать, сестра и другие члены семьи.
Вероника Гафарова в своем семейном исследовании утверждает, что в организации "дяди Володи" была и его сестра Эдие, а другая сестра Абдуллы, Мусемма Гафарова, с мужем, учителем Якубом Гафаровым, предоставили ему свою квартиру в Симферополе на Эскадронном переулке в доме номер 5. Там была радиоточка.
Пропаганда среди крымских татар
В основном подпольщики в Крыму собирали и передавали партизанам информацию о немцах. Это была главная задача подполья. Во-вторых, информировали советских находящихся в оккупации людей о происходящем на фронтах.
Чачи показывает листовки того времени, хранящиеся в фондах Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия. Такие печатали как в тылу и передавали в Крым, так и непосредственно в партизанских типографиях в горах.
"Взаимодействие с партизанами у подпольщиков было самое тесное, обмен информацией шел постоянно. Это была только одна из работ. Также была помощь партизанам, их непосредственное снабжение продуктами, медикаментами. Это было очень значимо. И в-третьих – сбор денежных средств. Группа "дяди Володи" смогла собрать порядка 20 тысяч рублей среди населения оккупированного Крыма на создание самолета для Красной армии", – перечисляет сделанное подпольщиками Чачи.
А еще крымские татары – родственники и соратники Абдуллы Дагджи – вели пропаганду среди своих соотечественников.
"Организации "дяди Володи" удалось привлечь на свою сторону целый ряд людей и создать подпольные ячейки в крымско-татарском госпитале, театре, на ряде предприятий, в нескольких добровольческих подразделениях, в полиции и даже в Татарском комитете Ялты", – писал историк Андрей Мальгин в своей книге "Партизанское движение Крыма и татарский вопрос. 1941-1944 гг".
По словам Чачи, эта работа была в основном устная, так как многие люди опасались: если их схватят, то при проверке сразу найдут листовку. Но рукописные листовки на крымско-татарском языке тоже были.
"Нужно понимать, что подпольное движение в Крыму хуже изучено, чем партизанское: подпольщики по понятным причинам не создавали каких-либо документов. Разные исследователи дают разные данные", – говорит Эбазер Чачи.
По его сведениям, полное число группы разнится. Но это были минимум 35 человек – те, кого казнили фашисты. Другие источники говорят и про 76, и про 126 подпольщиков в одной организации. Многие из них, безусловно, и не знали друг о друге из соображений конспирации.
Имя героя
"Мусемма Гафарова рассказывала журналистам о том, как летом 1943 года в результате предательства были арестованы гитлеровцами Абдулла Дагджи, его сестра Эдие Дагджи и их мать – 70-ти летняя Хатидже Дагджи", – пишет в своем мини-исследовании Вероника Гафарова.
В свою очередь Эбазер Чачи рассказывает, что группа "дяди Володи" была выдана одним из подпольщиков под ужасными пытками в гестапо.
"Одного из членов, к сожалению, не известно, кого именно, сперва поймали, но через него в организацию отправили двух провокаторов, которые и подорвали ее деятельность к июню 1943 года", – рассказал историк.
Предположительно, к 11-13 июня 1943 года были пойманы 35 подпольщиков "дяди Володи". Несколько из подпольщиков его группы погибли на месте при попытке прорыва из окружения на явочной квартире.
Сейчас досконально неизвестно, где и как допрашивали и где был убит крымско-татарский советский патриот Абдулла Дагджи. Некоторые предполагают, что место его последнего упокоения – концлагерь на месте совхоза "Красный".
"Немцы просто не ввели документы на тех, кого собирались уничтожить физически, они считали это нецелесообразным. 26 июня 1943 года – это предположительная дата, когда Абдулла Дагджи покинул этот свет", – добавляет сотрудник музея.
Настоящее имя патриота Абдуллы Дагджи высечено на доске в сквере 60-летия СССР в самом центре Симферополя еще в советское время. Еще раз оно упоминается на огромной доске памяти на мемориале "Красный" среди сотен других имен задушенных, умученных, расстрелянных, закопанных живыми за то, что не смирились с фашизмом.
Есть оно и на табличке с названием улицы в одном из микрорайонов Симферополя. А вот в его родном Изобильном нет ни памятника, ни улицы, ни памятной доски. Есть только общий мемориал, посвященный всем жителям Корбека. На нем надпись: "Односельчанам с. Корбек (Изобильное), погибшим и пропавшим без вести в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вечная слава и вечная память! От благодарных потомков".
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