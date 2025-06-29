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Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область
Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область
Двое мирных жителей ранены при атаках украинских беспилотников на Курскую область вечером в воскресенье. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T21:44
2025-06-29T21:44
курская область
обстрелы курской области
новости сво
александр хинштейн
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
россия
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены при атаках украинских беспилотников на Курскую область вечером в воскресенье. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще один удар пришелся на деревеню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног", - написал он в Telegram.Пострадавшие мужчины доставлены в Курскую областную больницу. добавил Хинштейн.Утром 29 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке украинских беспилотников в Брянске ранены две женщины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, новости сво, александр хинштейн, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, россия, новости, происшествия
Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область

В Курской области при атаке беспилотников ранены два мирных жителя - Хинштейн

21:44 29.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
Последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены при атаках украинских беспилотников на Курскую область вечером в воскресенье. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще один удар пришелся на деревеню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног", - написал он в Telegram.
Пострадавшие мужчины доставлены в Курскую областную больницу. добавил Хинштейн.
Утром 29 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке украинских беспилотников в Брянске ранены две женщины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Курская областьОбстрелы Курской областиНовости СВОАлександр ХинштейнБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУРоссияНовостиПроисшествия
 
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