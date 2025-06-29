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Два населенных пункта в Крыму остались без света
Два населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Два населенных пункта в Крыму остались без света
Жители двух населенных пунктов Красногвардейского района Крыма в воскресенье остались без электричества из-за аварии, проинформировал глава районной... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T17:58
2025-06-29T17:58
2025-06-29T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Жители двух населенных пунктов Красногвардейского района Крыма в воскресенье остались без электричества из-за аварии, проинформировал глава районной администрации Василий Грабован.По его словам, работы по восстановлению подачи электричества абонентам указанных населенных пунктов уже ведутся. Свет в дома крымчан планирую дать в течение трех часов.В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, напомнили ранее в воскресенье в министерстве топлива и энергетики РК. Тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Два населенных пункта в Крыму остались без света
В Красногвардейском районе Крыма обесточены два села