https://crimea.ria.ru/20250629/chto-mozhet-uskorit-peregovory-rossii-i-ukrainy--otvet-kremlya-1147579357.html

Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля

Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля

Ускорить переговорный процесс с Украиной об урегулировании ситуации могут посреднические усилия Вашингтона и позиция самого Киева. При этом основной упор будет... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T23:25

2025-06-29T23:25

2025-06-29T23:27

дмитрий песков

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ускорить переговорный процесс с Украиной об урегулировании ситуации могут посреднические усилия Вашингтона и позиция самого Киева. При этом основной упор будет сделан на реальную ситуацию на земле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время программы "Время первого" на телеканале "Беларусь1".При этом в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда переговоров будут понятны в ближайшие дни, добавил Песков."Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал он.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризисаТретий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнениеЗапад вымаливает перемирие для Украины - Лавров

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дмитрий песков, кремль, переговоры, россия, украина, сша, политика, внешняя политика, новости сво, новости