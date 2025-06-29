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Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля
Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля
Ускорить переговорный процесс с Украиной об урегулировании ситуации могут посреднические усилия Вашингтона и позиция самого Киева. При этом основной упор будет... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T23:25
2025-06-29T23:27
дмитрий песков
кремль
переговоры
россия
украина
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ускорить переговорный процесс с Украиной об урегулировании ситуации могут посреднические усилия Вашингтона и позиция самого Киева. При этом основной упор будет сделан на реальную ситуацию на земле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время программы "Время первого" на телеканале "Беларусь1".При этом в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда переговоров будут понятны в ближайшие дни, добавил Песков."Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал он.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризисаТретий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнениеЗапад вымаливает перемирие для Украины - Лавров
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дмитрий песков, кремль, переговоры, россия, украина, сша, политика, внешняя политика, новости сво, новости
Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля

Песков перечислил факторы для ускорения динамики переговоров с Украиной об урегулировании

23:25 29.06.2025 (обновлено: 23:27 29.06.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ускорить переговорный процесс с Украиной об урегулировании ситуации могут посреднические усилия Вашингтона и позиция самого Киева. При этом основной упор будет сделан на реальную ситуацию на земле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время программы "Время первого" на телеканале "Беларусь1".
"Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона. Позиция России хорошо известна. Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Ну вот, собственно, все это слагаемое образует общую картину. Она сложная, она непростая, но будет зависеть именно от них", - ответил пресс-секретарь.
При этом в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда переговоров будут понятны в ближайшие дни, добавил Песков.
"Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал он.
Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.
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