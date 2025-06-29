https://crimea.ria.ru/20250629/chernomorskiy-zapovednik-poluchil-federalnyy-status-1147568331.html
Черноморский заповедник получил федеральный статус
Черноморский заповедник получил федеральный статус - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Черноморский заповедник получил федеральный статус
Черноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T14:48
2025-06-29T14:48
2025-06-29T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Черноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено правительством страны.Заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области, общая площадь – более 109 тысяч гектаров, здесь произрастает более 800 видов растений, в том числе краснокнижных, и обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например черный аист, розовый пеликан, черноморская афалина."Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – цитирует пресс-служба Кабмина вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.В Крыму продолжается работа по созданию ООПТ на косе Беляус в западном Крыму. По данным минэкологии и природных ресурсов РК, документы разработала общественность Черноморского района совместно с научными сотрудниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемымиКрымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреляЗаповедники России - инфографика РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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правительство россии, херсонская область, природа, оопт, новости, экология, новые регионы россии, черное море, животные, птицы
Черноморский заповедник получил федеральный статус
Черноморский заповедник получил статус особо охраняемой природной территории РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Черноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено правительством страны.
"Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Черного моря", - сказано в сообщении.
Заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области, общая площадь – более 109 тысяч гектаров, здесь произрастает более 800 видов растений, в том числе краснокнижных, и обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например черный аист, розовый пеликан, черноморская афалина.
"Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – цитирует пресс-служба Кабмина вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
В Крыму продолжается работа по созданию ООПТ на косе Беляус
в западном Крыму. По данным минэкологии и природных ресурсов РК, документы разработала общественность Черноморского района совместно с научными сотрудниками.
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