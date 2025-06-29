https://crimea.ria.ru/20250629/chernomorskiy-zapovednik-poluchil-federalnyy-status-1147568331.html

Черноморский заповедник получил федеральный статус

Черноморский заповедник получил федеральный статус - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Черноморский заповедник получил федеральный статус

Черноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T14:48

2025-06-29T14:48

2025-06-29T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Черноморский природный заповедник в Херсонской области получил статус особо охраняемой природной территории России. Соответствующее постановление утверждено правительством страны.Заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области, общая площадь – более 109 тысяч гектаров, здесь произрастает более 800 видов растений, в том числе краснокнижных, и обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например черный аист, розовый пеликан, черноморская афалина."Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов", – цитирует пресс-служба Кабмина вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.В Крыму продолжается работа по созданию ООПТ на косе Беляус в западном Крыму. По данным минэкологии и природных ресурсов РК, документы разработала общественность Черноморского района совместно с научными сотрудниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемымиКрымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреляЗаповедники России - инфографика РИА Новости Крым

херсонская область

новые регионы россии

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, херсонская область, природа, оопт, новости, экология, новые регионы россии, черное море, животные, птицы