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Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде
Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде
Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки протестующих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T10:21
2025-06-29T10:21
сербия
в мире
протесты
политика
александр вучич
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки протестующих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора полиции Сербии Драгана Васильевича.По его словам, полиция применила силу после попытки демонстрантов пробить кордон. Протестующие забросали правоохранителей у парка перед администрацией президента петардами, камнями, фаерами, полиция в ответ применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу, затем выставила кордоны, после чего демонстранты стали расходиться.Как сообщила председатель скупщины (спикер парламента - ред.) и экс-премьер Сербии Ана Брнабич в соцсети Х, протестующие завершили свою акцию призывом к уничтожению Сербии."Чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия", — написала Брнабич.Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выступит с обращением к гражданам, сообщила утром его администрация на фоне массовых беспорядков ночью в Белграде. Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских и обещал задержать всех причастных.Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент в субботу. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. На акцию вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Белграде - видеоКозырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для КиеваВ Сербии назвали СВО оправданной: Россия борется против системы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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сербия, в мире, протесты, политика, александр вучич, новости
Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде

Шесть полицейских ранены и десятки протестующих задержаны при беспорядках в Белграде

10:21 29.06.2025
 
© РИА Новости . Александар Джорович / Перейти в фотобанкСитуация в Сербии
Ситуация в Сербии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Александар Джорович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки протестующих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора полиции Сербии Драгана Васильевича.
"Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь", — цитирует Васильевича агентство.
По его словам, полиция применила силу после попытки демонстрантов пробить кордон. Протестующие забросали правоохранителей у парка перед администрацией президента петардами, камнями, фаерами, полиция в ответ применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу, затем выставила кордоны, после чего демонстранты стали расходиться.
Как сообщила председатель скупщины (спикер парламента - ред.) и экс-премьер Сербии Ана Брнабич в соцсети Х, протестующие завершили свою акцию призывом к уничтожению Сербии.
"Чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия", — написала Брнабич.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выступит с обращением к гражданам, сообщила утром его администрация на фоне массовых беспорядков ночью в Белграде. Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских и обещал задержать всех причастных.
Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент в субботу. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. На акцию вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.
27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.
Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.
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