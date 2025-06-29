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Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия
Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву из-за задержания в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения по делу об убийствах РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T17:46
2025-06-29T17:46
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву из-за задержания в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения по делу об убийствах прошлых лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.Следственное управление СК России по Свердловской области ранее задержало в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.Кроме того, в стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики.Заявляется, что такое решение связано с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах. Азербайджанская сторона воспринимает задержание как "демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия" со стороны российских правоохранителей, утверждается, что они произведены якобы "на этнической почве", сказано в заявлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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азербайджан, в мире, россия, новости, политика, преступность, екатеринбург
Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву – заявление

17:46 29.06.2025
 
© Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкАзербайджан
Азербайджан
© Министерство обороны Азербайджана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву из-за задержания в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения по делу об убийствах прошлых лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
Следственное управление СК России по Свердловской области ранее задержало в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.

"Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации, которое планировалось провести в Москве", — сказано в заявлении.

Кроме того, в стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщила пресс-служба Минкультуры республики.
"Отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России", — указали в ведомстве.
Заявляется, что такое решение связано с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах. Азербайджанская сторона воспринимает задержание как "демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия" со стороны российских правоохранителей, утверждается, что они произведены якобы "на этнической почве", сказано в заявлении.
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