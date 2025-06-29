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Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
Масштабной задачей судостроительной отрасли России является безопасность морских рубежей страны, а приоритетное направление - наращивание группировки атомных... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T09:35
2025-06-29T09:35
владимир путин (политик)
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кораблестроение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Масштабной задачей судостроительной отрасли России является безопасность морских рубежей страны, а приоритетное направление - наращивание группировки атомных ледоколов. Об этом в День кораблестроителя, который отмечается 29 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, особым приоритетным направлением является наращивание группировки атомных ледоколов, судов ледового класса для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути."В проектно-конструкторских бюро и на верфях от Калининграда до Владивостока всегда трудились настоящие, опытные профессионалы, которые создавали боевые корабли, гражданские суда разного назначения: грузовые и пассажирские, рыбопромысловые и научно-исследовательские", - добавил глава государства.Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного коридора и обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив необходимые источники финансирования. Решение о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 поручено принять не позднее 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаВоенный контингент России в Арктике увеличат - Путин
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владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, кораблестроение, новости, армия и флот
Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли

Перед судостроительной отраслью России стоят масштабные задачи – Путин

09:35 29.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКораблестроение в Крыму
Кораблестроение в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Масштабной задачей судостроительной отрасли России является безопасность морских рубежей страны, а приоритетное направление - наращивание группировки атомных ледоколов. Об этом в День кораблестроителя, который отмечается 29 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота", — следует из поздравления работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроения.
По словам российского лидера, особым приоритетным направлением является наращивание группировки атомных ледоколов, судов ледового класса для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.
"В проектно-конструкторских бюро и на верфях от Калининграда до Владивостока всегда трудились настоящие, опытные профессионалы, которые создавали боевые корабли, гражданские суда разного назначения: грузовые и пассажирские, рыбопромысловые и научно-исследовательские", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного коридора и обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив необходимые источники финансирования. Решение о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 поручено принять не позднее 2026 года.
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Владимир Путин (политик)РоссияПраздники и памятные датыКораблестроениеНовостиАрмия и флот
 
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