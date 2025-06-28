https://crimea.ria.ru/20250628/ya-ne-zametil-vinovnik-smertelnogo-dtp-na-kubani-dal-pokazaniya-politsii-1147554831.html

"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции

"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции - РИА Новости Крым, 28.06.2025

"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции

Виновник жуткого ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором накануне вечером погибли четыре человека, дал показания полиции, на него заведено уголовное дело. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T11:27

2025-06-28T11:27

2025-06-28T11:27

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Виновник жуткого ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором накануне вечером погибли четыре человека, дал показания полиции, на него заведено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном канале ведомства.Ранее сообщалось, что виновник ДТП – уроженец Дагестана, 1964 года рождения, с места смертельной аварии скрылся, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции.Результаты медицинского освидетельствования показали, что на момент аварии он был трезв, уточнили в ведомстве.Как объяснил свои действия задержанный водитель большегруза, место смертельного ДТП он покинул, потому что "даже не заметил, что столкнул машину", двигаясь, по его словам, со скоростью 60 – 70 км/ч за пределами населенного пункта.По данным МВД, личности погибших в аварии уже удалось установить. Ими оказались жители Тихорецкого района Краснодарского края: 35-летний мужчина-водитель, а также 36-летний мужчина, женщина 32-х лет и 19-летняя девушка. Авария произошла 27 июня в 17 часов на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель грузовика с полуприцепом "при перестроении не убедился в маневре и допустил боковое столкновение с легковым автомобилем. От удара тот оказался на "встречке", где столкнулся с еще одним большегрузом и фургоном. Все в легковом авто погибли, а виновник с места аварии скрылся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лобовом ДТП на "встречке" в Крыму погибли два человека Семилетний ребенок погиб ночью в ДТП на Кубани В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, кубань, краснодарский край, новости