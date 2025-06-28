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"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции - РИА Новости Крым, 28.06.2025
"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
Виновник жуткого ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором накануне вечером погибли четыре человека, дал показания полиции, на него заведено уголовное дело. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T11:27
2025-06-28T11:27
дтп
происшествия
кубань
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Виновник жуткого ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором накануне вечером погибли четыре человека, дал показания полиции, на него заведено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном канале ведомства.Ранее сообщалось, что виновник ДТП – уроженец Дагестана, 1964 года рождения, с места смертельной аварии скрылся, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции.Результаты медицинского освидетельствования показали, что на момент аварии он был трезв, уточнили в ведомстве.Как объяснил свои действия задержанный водитель большегруза, место смертельного ДТП он покинул, потому что "даже не заметил, что столкнул машину", двигаясь, по его словам, со скоростью 60 – 70 км/ч за пределами населенного пункта.По данным МВД, личности погибших в аварии уже удалось установить. Ими оказались жители Тихорецкого района Краснодарского края: 35-летний мужчина-водитель, а также 36-летний мужчина, женщина 32-х лет и 19-летняя девушка. Авария произошла 27 июня в 17 часов на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель грузовика с полуприцепом "при перестроении не убедился в маневре и допустил боковое столкновение с легковым автомобилем. От удара тот оказался на "встречке", где столкнулся с еще одним большегрузом и фургоном. Все в легковом авто погибли, а виновник с места аварии скрылся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лобовом ДТП на "встречке" в Крыму погибли два человека Семилетний ребенок погиб ночью в ДТП на Кубани В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, происшествия, кубань, краснодарский край, новости
"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции

Виновник смертельного ДТП с двумя грузовиками на Кубани объяснил свои действия

11:27 28.06.2025
 
© 23 МВДНа Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека
На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Виновник жуткого ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани, в котором накануне вечером погибли четыре человека, дал показания полиции, на него заведено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном канале ведомства.
Ранее сообщалось, что виновник ДТП – уроженец Дагестана, 1964 года рождения, с места смертельной аварии скрылся, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции.
"В отношении 60-летнего виновника ДТП, в котором вчера погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" – ред.). Мужчина задержан", – сообщили в полиции.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что на момент аварии он был трезв, уточнили в ведомстве.
Как объяснил свои действия задержанный водитель большегруза, место смертельного ДТП он покинул, потому что "даже не заметил, что столкнул машину", двигаясь, по его словам, со скоростью 60 – 70 км/ч за пределами населенного пункта.

"Он шел по второй полосе... Там две полосы. Справа ехала фура. Я на обгон вышел, поворотник включил – и так ехал и ехал, и даже ничего не заметил... Если бы заметил, я бы остановился", – рассказал мужчина полицейским.

По данным МВД, личности погибших в аварии уже удалось установить. Ими оказались жители Тихорецкого района Краснодарского края: 35-летний мужчина-водитель, а также 36-летний мужчина, женщина 32-х лет и 19-летняя девушка. Авария произошла 27 июня в 17 часов на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель грузовика с полуприцепом "при перестроении не убедился в маневре и допустил боковое столкновение с легковым автомобилем. От удара тот оказался на "встречке", где столкнулся с еще одним большегрузом и фургоном. Все в легковом авто погибли, а виновник с места аварии скрылся.
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