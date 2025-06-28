https://crimea.ria.ru/20250628/vnesete-vklad-v-razvitie-rossii--vlasti-kryma-pozdravili-vypusknikov-1147554230.html

"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников

"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2025

"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников

Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T10:02

2025-06-28T10:02

2025-06-28T09:58

выпускной

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сергей аксенов

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира. Об этом заявили власти республики в своих поздравительных обращениях.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что конец июня – время, когда проходят выпускные вечера и вручаются аттестаты, является особенным для выпускников, их родителей и педагогов.Он пожелал ребятам реализации жизненных планов и уверенности в своих силах. При этом напомнил, что залогом успеха "всегда было и остается трудолюбие, упорство и целеустремленность, готовность учиться и овладевать новыми знаниями и навыками"."Это важно в любом возрасте", – подчеркнул глава республики.В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что "они смогут найти себя и, вне зависимости от выбранного пути, своим трудом будут способствовать развитию Крыма, примут самое активное участие в формировании нового Русского мира".По его словам, школы Крыма в этом году покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени, причем 28 сдали ЕГЭ на 100 баллов.Ранее сообщалось, сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму Тысячи предложений и реальные шансы: в Крыму проходит ярмарка вакансий

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выпускной, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, владимир константинов