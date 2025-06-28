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"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2025
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T10:02
2025-06-28T10:02
2025-06-28T09:58
выпускной
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира. Об этом заявили власти республики в своих поздравительных обращениях.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что конец июня – время, когда проходят выпускные вечера и вручаются аттестаты, является особенным для выпускников, их родителей и педагогов.Он пожелал ребятам реализации жизненных планов и уверенности в своих силах. При этом напомнил, что залогом успеха "всегда было и остается трудолюбие, упорство и целеустремленность, готовность учиться и овладевать новыми знаниями и навыками"."Это важно в любом возрасте", – подчеркнул глава республики.В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что "они смогут найти себя и, вне зависимости от выбранного пути, своим трудом будут способствовать развитию Крыма, примут самое активное участие в формировании нового Русского мира".По его словам, школы Крыма в этом году покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени, причем 28 сдали ЕГЭ на 100 баллов.Ранее сообщалось, сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму Тысячи предложений и реальные шансы: в Крыму проходит ярмарка вакансий
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выпускной, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, владимир константинов
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
В Крыму 30 тысяч выпускников покинули школы - власти поздравляют ребят
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира. Об этом заявили власти республики в своих поздравительных обращениях.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что конец июня – время, когда проходят выпускные вечера и вручаются аттестаты, является особенным для выпускников, их родителей и педагогов.
"В жизни вчерашних школьников начинается новый этап. Дорогие выпускники! Уверен, что вы найдете свой путь и внесете свой вклад в развитие Крыма и России. Будете настоящими профессионалами, достойными гражданами нашей великой страны", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он пожелал ребятам реализации жизненных планов и уверенности в своих силах. При этом напомнил, что залогом успеха "всегда было и остается трудолюбие, упорство и целеустремленность, готовность учиться и овладевать новыми знаниями и навыками".
"Это важно в любом возрасте", – подчеркнул глава республики.
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что "они смогут найти себя и, вне зависимости от выбранного пути, своим трудом будут способствовать развитию Крыма, примут самое активное участие в формировании нового Русского мира".
"Благодарю педагогов за их кропотливый труд и профессионализм, за преданность своему делу, а родителей – за воспитание достойных граждан нашей страны, патриотов России!" – написал Константинов.
По его словам, школы Крыма в этом году покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени, причем 28 сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Ранее сообщалось
, сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов.
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