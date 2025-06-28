Рейтинг@Mail.ru
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250628/vnesete-vklad-v-razvitie-rossii--vlasti-kryma-pozdravili-vypusknikov-1147554230.html
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2025
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T10:02
2025-06-28T09:58
выпускной
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
сергей аксенов
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336013_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c064ec4a4cc1d6eec885bfbc486e595f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира. Об этом заявили власти республики в своих поздравительных обращениях.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что конец июня – время, когда проходят выпускные вечера и вручаются аттестаты, является особенным для выпускников, их родителей и педагогов.Он пожелал ребятам реализации жизненных планов и уверенности в своих силах. При этом напомнил, что залогом успеха "всегда было и остается трудолюбие, упорство и целеустремленность, готовность учиться и овладевать новыми знаниями и навыками"."Это важно в любом возрасте", – подчеркнул глава республики.В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что "они смогут найти себя и, вне зависимости от выбранного пути, своим трудом будут способствовать развитию Крыма, примут самое активное участие в формировании нового Русского мира".По его словам, школы Крыма в этом году покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени, причем 28 сдали ЕГЭ на 100 баллов.Ранее сообщалось, сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму Тысячи предложений и реальные шансы: в Крыму проходит ярмарка вакансий
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336013_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2d82da8a14a9c5702abf14cb18e0e634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выпускной, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, владимир константинов
"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников

В Крыму 30 тысяч выпускников покинули школы - власти поздравляют ребят

10:02 28.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира. Об этом заявили власти республики в своих поздравительных обращениях.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что конец июня – время, когда проходят выпускные вечера и вручаются аттестаты, является особенным для выпускников, их родителей и педагогов.

"В жизни вчерашних школьников начинается новый этап. Дорогие выпускники! Уверен, что вы найдете свой путь и внесете свой вклад в развитие Крыма и России. Будете настоящими профессионалами, достойными гражданами нашей великой страны", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пожелал ребятам реализации жизненных планов и уверенности в своих силах. При этом напомнил, что залогом успеха "всегда было и остается трудолюбие, упорство и целеустремленность, готовность учиться и овладевать новыми знаниями и навыками".
"Это важно в любом возрасте", – подчеркнул глава республики.
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что "они смогут найти себя и, вне зависимости от выбранного пути, своим трудом будут способствовать развитию Крыма, примут самое активное участие в формировании нового Русского мира".
"Благодарю педагогов за их кропотливый труд и профессионализм, за преданность своему делу, а родителей – за воспитание достойных граждан нашей страны, патриотов России!" – написал Константинов.
По его словам, школы Крыма в этом году покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени, причем 28 сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Ранее сообщалось, сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест
Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму
Тысячи предложений и реальные шансы: в Крыму проходит ярмарка вакансий
 
ВыпускнойКрымНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеСергей АксеновВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:27"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
11:1016 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе
10:39Еще 8 дронов ВСУ сбиты над Крымом и двумя областями России
10:25В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
10:02"Внесете вклад в развитие России" – власти Крыма поздравили выпускников
09:51В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
09:22Крымский мост сейчас: с утра растет большая очередь
08:41В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты
08:06Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму
07:38"Яйца по 60 рублей радуют": крымчане о снижении цен
07:1256 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и семью областями России
00:01Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
22:56Атака на сотрудников Запорожской АЭС и агент СБУ в Крыму – главное
22:30На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся
22:11Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием
21:44Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощности
21:17Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
21:03Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию
20:48В Херсонской области хотели взорвать сотрудника администрации: приговор
Лента новостейМолния