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Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
Виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя 23 июня 2024 года, в результате которого на пляже погибли люди и были ранены более ста мирных жителей, заочно РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T12:31
2025-06-28T12:31
2025-06-28T12:32
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учкуевка
севастополь
генпрокуратура россии
суд
приговор
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя 23 июня 2024 года, в результате которого на пляже погибли люди и были ранены более ста мирных жителей, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Главная военная прокуратура РФ.Отмечается, что он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: в совершении террористического акта в составе организованной группы, который повлек "причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий", в том числе смерть нескольких человек.Основанием для решения суда послужил также факт установления вины Карпуши за еще одну террористическую атаку, совершенную в в ноябре 2024 года под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, "в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации", следует из сообщения.В результате этого ракетного удара ВСУ несколько человек погибло, а еще нескольким был причинен вред здоровью различной степени тяжести, добавили в ведомстве.Суд заочно избрал Карпуше меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно приговору, осужденный на пожизненное заключение проведет первые 7 лет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима. Он объявлен в международный розыск.Ранее в пресс-службе Следкома Российской Федерации сообщали, что виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе командира 19-й ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпушу объявили в розыск.23 июня 2024 года Карпуша отдал приказ обстрелять Черноморское побережье в Севастополе. В результате разрыва кассетных боеприпасов на пляже погибли четверо мирных граждан, в том числе двое детей, а 129 человек получили ранения различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью Год со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта
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новости, учкуевка, севастополь, генпрокуратура россии, суд, приговор, всу (вооруженные силы украины)
Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
Виновного в ракетном обстреле Учкуевки офицера ВСУ приговорили к пожизненному заключению
12:31 28.06.2025 (обновлено: 12:32 28.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым.
Виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя 23 июня 2024 года, в результате которого на пляже погибли люди и были ранены более ста мирных жителей, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Главная военная прокуратура РФ
.
"Сегодня 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши... Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и приговорил осужденного к пожизненному лишению свободы", – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: в совершении террористического акта в составе организованной группы, который повлек "причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий", в том числе смерть нескольких человек.
Основанием для решения суда послужил также факт установления вины Карпуши за еще одну террористическую атаку, совершенную в в ноябре 2024 года под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, "в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации", следует из сообщения.
"Под личным руководством Карпуши подчиненные ему военнослужащие с использованием состоящего на вооружении бригады оперативно-тактического комплекса иностранного производства совершили не менее семи прицельных пусков тактических ракет по местам расположения российских военнослужащих и военной техники, а также гражданскому объекту в Курской области", – уточняется в публикации.
В результате этого ракетного удара ВСУ несколько человек погибло, а еще нескольким был причинен вред здоровью различной степени тяжести, добавили в ведомстве.
Суд заочно избрал Карпуше меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно приговору, осужденный на пожизненное заключение проведет первые 7 лет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима. Он объявлен в международный розыск.
Ранее в пресс-службе Следкома Российской Федерации сообщали
, что виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе командира 19-й ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпушу объявили в розыск.
23 июня 2024 года Карпуша отдал приказ
обстрелять Черноморское побережье в Севастополе. В результате разрыва кассетных боеприпасов на пляже погибли четверо мирных граждан, в том числе двое детей, а 129 человек получили ранения различной степени тяжести.
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