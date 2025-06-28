https://crimea.ria.ru/20250628/vinovnyy-v-raketnom-obstrele-plyazha-sevastopolya-poluchil-pozhiznennoe-1147556496.html

Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное

Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное

Виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя 23 июня 2024 года, в результате которого на пляже погибли люди и были ранены более ста мирных жителей, заочно РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T12:31

2025-06-28T12:31

2025-06-28T12:32

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учкуевка

севастополь

генпрокуратура россии

суд

приговор

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Виновный в ракетном обстреле побережья Севастополя 23 июня 2024 года, в результате которого на пляже погибли люди и были ранены более ста мирных жителей, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Главная военная прокуратура РФ.Отмечается, что он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: в совершении террористического акта в составе организованной группы, который повлек "причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий", в том числе смерть нескольких человек.Основанием для решения суда послужил также факт установления вины Карпуши за еще одну террористическую атаку, совершенную в в ноябре 2024 года под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, "в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации", следует из сообщения.В результате этого ракетного удара ВСУ несколько человек погибло, а еще нескольким был причинен вред здоровью различной степени тяжести, добавили в ведомстве.Суд заочно избрал Карпуше меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно приговору, осужденный на пожизненное заключение проведет первые 7 лет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима. Он объявлен в международный розыск.Ранее в пресс-службе Следкома Российской Федерации сообщали, что виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе командира 19-й ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпушу объявили в розыск.23 июня 2024 года Карпуша отдал приказ обстрелять Черноморское побережье в Севастополе. В результате разрыва кассетных боеприпасов на пляже погибли четверо мирных граждан, в том числе двое детей, а 129 человек получили ранения различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью Год со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта

https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html

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новости, учкуевка, севастополь, генпрокуратура россии, суд, приговор, всу (вооруженные силы украины)