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В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров

В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров

За сутки в Крыму произошло 29 пожаров, большинство из которых на сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T10:25

2025-06-28T10:25

2025-06-28T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. За сутки в Крыму произошло 29 пожаров, большинство из которых на сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.В числе наиболее значимых спасатели отмечают пожар в районе села Урожайное Симферопольского района.Кроме того, в Симферополе спасатели ликвидировали возгорание автомобиля "Газель" на площади 4 кв. метров. В селе Трудовое Симферопольского района тушили пожар на площади 35 кв. м на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, где загорелись вещи. А в селе Литвиненково Белогорского района спасали хозпостройку от огня, охватившего 28 квадратов.Напомним, особый противопожарный режим объявлен на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушения предусмотрена ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесов Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован В Феодосии сгорел двухэтажный дом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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