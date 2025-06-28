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В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
За сутки в Крыму произошло 29 пожаров, большинство из которых на сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T10:25
2025-06-28T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. За сутки в Крыму произошло 29 пожаров, большинство из которых на сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.В числе наиболее значимых спасатели отмечают пожар в районе села Урожайное Симферопольского района.Кроме того, в Симферополе спасатели ликвидировали возгорание автомобиля "Газель" на площади 4 кв. метров. В селе Трудовое Симферопольского района тушили пожар на площади 35 кв. м на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, где загорелись вещи. А в селе Литвиненково Белогорского района спасали хозпостройку от огня, охватившего 28 квадратов.Напомним, особый противопожарный режим объявлен на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушения предусмотрена ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесов Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован В Феодосии сгорел двухэтажный дом
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РИА Новости Крым
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В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров

В Крыму за сутки произошло 29 пожаров – из них в 19 случаях горела сухая растительность

10:25 28.06.2025
 
© МЧС РоссииПожарные
Пожарные
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. За сутки в Крыму произошло 29 пожаров, большинство из которых на сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
"За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения реагировали на 29 пожаров. Из них сухой растительности – 19", – сказано в сообщении ведомства.
В числе наиболее значимых спасатели отмечают пожар в районе села Урожайное Симферопольского района.
"Произошло возгорание сухой растительности на открытой территории. Площадь пожара 0,5 гектаров", – уточнили в МЧС.
Кроме того, в Симферополе спасатели ликвидировали возгорание автомобиля "Газель" на площади 4 кв. метров. В селе Трудовое Симферопольского района тушили пожар на площади 35 кв. м на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, где загорелись вещи. А в селе Литвиненково Белогорского района спасали хозпостройку от огня, охватившего 28 квадратов.
Напомним, особый противопожарный режим объявлен на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушения предусмотрена ответственность.
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