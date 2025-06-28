https://crimea.ria.ru/20250628/v-krymu-za-sutki-proizoshlo-tri-desyatka-pozharov-1147554415.html
В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
За сутки в Крыму произошло 29 пожаров, большинство из которых на сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T10:25
2025-06-28T10:25
2025-06-28T10:25
новости
крым
новости крыма
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147362983_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_af8b77eb6679b5740b9054fa0f6f61a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. За сутки в Крыму произошло 29 пожаров, большинство из которых на сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.В числе наиболее значимых спасатели отмечают пожар в районе села Урожайное Симферопольского района.Кроме того, в Симферополе спасатели ликвидировали возгорание автомобиля "Газель" на площади 4 кв. метров. В селе Трудовое Симферопольского района тушили пожар на площади 35 кв. м на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, где загорелись вещи. А в селе Литвиненково Белогорского района спасали хозпостройку от огня, охватившего 28 квадратов.Напомним, особый противопожарный режим объявлен на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушения предусмотрена ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесов Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован В Феодосии сгорел двухэтажный дом
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147362983_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1928281f2d608faf6a497614e1fa7fbe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, новости крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия
В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
В Крыму за сутки произошло 29 пожаров – из них в 19 случаях горела сухая растительность