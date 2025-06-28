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В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг
В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг
Родственники военных ВСУ, пропавших без вести под Крынками в Херсонской области, вышли на митинг в центре Киева с требованием к властям ускорить поиски... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T17:12
2025-06-28T17:12
2025-06-28T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Родственники военных ВСУ, пропавших без вести под Крынками в Херсонской области, вышли на митинг в центре Киева с требованием к властям ускорить поиски военнослужащих, сведений о которых нет уже год. Об этом сообщает издание "Общественное Новости".Люди требуют от властей ускорить поиск пропавших военных, о судьбе которых не известно уже год.По словам председателя общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилии Руденко, речь идет о 2 тысячах пропавших без вести украинских военнослужащих.Участники митинга используют в акции протеста символические инсталляции в виде надувных лодок, на которых размещены манекены, символизирующие военных, плывших по реке Днепр и пропавших.Напомним, в июле 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки ВСУ потеряли до 5 000 военных.Ранее, 25 июня, на площади Независимости в Киеве прошла массовая акция протеста с участием более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ и родственники погибших и пленных украинских мобилизованных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, киев, майдан, протесты, украина, всу (вооруженные силы украины), общество, днепр, херсонская область
В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг
В Киеве родственники пропавших без вести под Крынками военнослужащих ВСУ вышли на митинг
17:12 28.06.2025 (обновлено: 17:18 28.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Родственники военных ВСУ, пропавших без вести под Крынками в Херсонской области, вышли на митинг в центре Киева с требованием к властям ускорить поиски военнослужащих, сведений о которых нет уже год. Об этом сообщает издание "Общественное Новости".
"В Киеве на майдане Незалежности (площадь Независимости – ред.) собрались родные военнослужащих, которые воевали в Крынках Херсонской области и пропали без вести на поле боя", – говорится в сообщении на сайте издания.
Люди требуют от властей ускорить поиск пропавших военных, о судьбе которых не известно уже год.
По словам председателя общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилии Руденко, речь идет о 2 тысячах пропавших без вести украинских военнослужащих.
Участники митинга используют в акции протеста символические инсталляции в виде надувных лодок, на которых размещены манекены, символизирующие военных, плывших по реке Днепр и пропавших.
Напомним, в июле 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки ВСУ потеряли до 5 000 военных.
Ранее, 25 июня, на площади Независимости в Киеве прошла массовая акция протеста с участием более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ и родственники погибших и пленных украинских мобилизованных.
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