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В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг

В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг

Родственники военных ВСУ, пропавших без вести под Крынками в Херсонской области, вышли на митинг в центре Киева с требованием к властям ускорить поиски... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T17:12

2025-06-28T17:12

2025-06-28T17:18

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общество

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Родственники военных ВСУ, пропавших без вести под Крынками в Херсонской области, вышли на митинг в центре Киева с требованием к властям ускорить поиски военнослужащих, сведений о которых нет уже год. Об этом сообщает издание "Общественное Новости".Люди требуют от властей ускорить поиск пропавших военных, о судьбе которых не известно уже год.По словам председателя общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилии Руденко, речь идет о 2 тысячах пропавших без вести украинских военнослужащих.Участники митинга используют в акции протеста символические инсталляции в виде надувных лодок, на которых размещены манекены, символизирующие военных, плывших по реке Днепр и пропавших.Напомним, в июле 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки ВСУ потеряли до 5 000 военных.Ранее, 25 июня, на площади Независимости в Киеве прошла массовая акция протеста с участием более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ и родственники погибших и пленных украинских мобилизованных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киев, майдан, протесты, украина, всу (вооруженные силы украины), общество, днепр, херсонская область