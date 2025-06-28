https://crimea.ria.ru/20250628/v-khersonskoy-oblasti-otkryli-art-rezidentsiyu-tavridaart-1147558035.html

В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"

В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"

В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин - в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T14:55

2025-06-28T14:55

2025-06-28T14:55

херсонская область

владимир путин (политик)

арт-кластер "таврида"

новости

новые регионы россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин - в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодежных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи.Также в честь праздника будет открыты новые молодежные центры в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи. Новые центры появятся и в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии.

херсонская область

новые регионы россии

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир путин (политик), арт-кластер "таврида", новости, новые регионы россии, россия