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В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"
В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"
В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин - в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T14:55
2025-06-28T14:55
2025-06-28T14:55
херсонская область
владимир путин (политик)
арт-кластер "таврида"
новости
новые регионы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин - в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодежных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи.Также в честь праздника будет открыты новые молодежные центры в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи. Новые центры появятся и в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир путин (политик), арт-кластер "таврида", новости, новые регионы россии, россия
В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"
В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин - в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодежных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи.
"Это важное, знаковое событие - начинает работу арт-резиденция "Таврида. АРТ" с символичным названием Счастливцево - уверен, эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят", - сказал Владимир Путин.
Также в честь праздника будет открыты новые молодежные центры в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи. Новые центры появятся и в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии.