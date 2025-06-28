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В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты
В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты
Предприниматели установили в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника "Байдарский" под Севастополем незаконные объекты. Как... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T08:41
2025-06-28T08:41
2025-06-28T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Предприниматели установили в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника "Байдарский" под Севастополем незаконные объекты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, суд обязал коммерсантов освободить территорию.По данным надзорного ведомства, коммерческая организация ведет хозяйственную деятельность в районе села Родниковое на территории заказника у Скельской пещеры.В адрес гендиректора фирмы было внесено представление об устранении нарушений, однако территорию заказника так и не освободили. В этой связи прокуратура передала иск в суд с тем же требованием, иск рассмотрен и удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаКрымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под СевастополемВсе заповедники и заказники Крыма - инфографика
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севастополь, новости севастополя, охрана природы, природоохранная прокуратура, крым, закон и право
В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты
В Байдарском заказнике под Севастополем поставили незаконные объекты - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Предприниматели установили в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника "Байдарский" под Севастополем незаконные объекты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, суд обязал коммерсантов освободить территорию.
По данным надзорного ведомства, коммерческая организация ведет хозяйственную деятельность в районе села Родниковое на территории заказника у Скельской пещеры.
"При этом в нарушение режима особо охраняемой природной территории организация обустроила прилегающую к геологическому объекту зону путем самовольного установления солнечных батарей, автомобильных прицепов в виде вагончиков, биотуалетов и других нестационарных объектов", - сообщили в пресс-службе.
В адрес гендиректора фирмы было внесено представление об устранении нарушений, однако территорию заказника так и не освободили. В этой связи прокуратура передала иск в суд с тем же требованием, иск рассмотрен и удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле.
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