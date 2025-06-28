https://crimea.ria.ru/20250628/v-baydarskom-zakaznike-v-sevastopole-snesut-nezakonnye-obekty-1147534939.html

В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты

В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Байдарском заказнике в Севастополе снесут незаконные объекты

Предприниматели установили в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника "Байдарский" под Севастополем незаконные объекты. Как... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T08:41

2025-06-28T08:41

2025-06-28T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Предприниматели установили в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника "Байдарский" под Севастополем незаконные объекты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, суд обязал коммерсантов освободить территорию.По данным надзорного ведомства, коммерческая организация ведет хозяйственную деятельность в районе села Родниковое на территории заказника у Скельской пещеры.В адрес гендиректора фирмы было внесено представление об устранении нарушений, однако территорию заказника так и не освободили. В этой связи прокуратура передала иск в суд с тем же требованием, иск рассмотрен и удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаКрымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под СевастополемВсе заповедники и заказники Крыма - инфографика

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, охрана природы, природоохранная прокуратура, крым, закон и право