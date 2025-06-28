https://crimea.ria.ru/20250628/tretiy-raund-peregovorov-s-ukrainoy-k-chemu-budet-gotov-kiev--mnenie-1147551942.html

Третий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнение

Третий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнение - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Третий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнение

В рамках проведения третьего раунда переговоров России и Украины глава киевского режима будет стоять на своем, причем скорее всего будет избегать... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T11:51

2025-06-28T11:51

2025-06-28T11:51

радио "спутник в крыму"

переговоры

мнения

вадим петров

политика

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В рамках проведения третьего раунда переговоров России и Украины глава киевского режима будет стоять на своем, причем скорее всего будет избегать договоренностей обмена военнопленными и телами погибших бойцов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Ранее 27 июня президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, и время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп."Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле", – уточнил российский лидер.По мнению Петрова, Россия к сегодняшнему дню успешно провела предыдущие переговоры, завершив в том числе обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих.Потому он считает, что, хотя на очередной раунд Киев пойдет, вряд ли он снова согласится на такого рода обмены. Также, по его мнению, будет тормозиться и обмен военнопленными.В целом эксперт считает, что никаких существенных подвижек в решении ключевых вопросов для завершения конфликта не произойдет и на этот раз из-за Киева."Да, я полагаю, что состоится очередной раунд. Но к чему он приведет, пока судить трудно. Особенно сейчас, когда и Трамп слегка, и Европа полностью продолжают поддерживать Украину, Зеленский будет стоять на своем", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в Гааге Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, мнения, вадим петров, политика, россия, украина