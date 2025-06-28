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"Таврида.АРТ" в Херсонской области и митинг в Киеве – главное за день - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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"Таврида.АРТ" в Херсонской области и митинг в Киеве – главное за день
"Таврида.АРТ" в Херсонской области и митинг в Киеве – главное за день - РИА Новости Крым, 28.06.2025
"Таврида.АРТ" в Херсонской области и митинг в Киеве – главное за день
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека. В Киеве родственники... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T21:33
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главное за день
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общество
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека. В Киеве родственники пропавших без вести 2 тысяч солдат ВСУ вышли на митинг с требованиями к властям. Президент России Владимир Путин дал старт работе резиденции "Таврида.АРТ" в Херсонской области. Военкору "Известий" Александру Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия РФ освободила Червоную Зирку в ДНРГруппировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки. Об этом ообщило в субботу Минобороны РФ.При крушении самолета в Подмосковье погибли четвероЛегкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека."После крушения он загорелся, пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров", – рассказали в экстренных службах.В качестве одной из причин ЧП рассматривается неисправность двигателя из-за перегрева.Новые молодежные центры РоссииПо случаю празднования Дня молодежи в шести регионах России торжественно открыли молодежные центры в Херсонской области и Архангельской областях, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии и Дагестане.Творческий поселок "Счастливцево" в Херсонской области стал филиалом арт-кластера "Таврида". Это комплекс зданий, расположившийся на площади в 18,5 гектара, жилые корпуса для экспертов и участников, корпуса для сотрудников, творческие мастерские и столовая. Молодежный культурно-досуговый центр в Хабаровске - отдельное двухэтажное здание. Он разделен на несколько пространств - пространства карьеры, креатива, встреч, принятия решений, дискуссий, семьи и фиджитал-спорта. Также здесь расположен дом "Движения первых", интерактивный музей и кинотеатр.В ЯНАО открылась Арт-резиденция "Сова" в Новом Уренгое. В трехэтажном здании - творческие мастерские, театральный зал, хореографические классы, киберпространство, медиастудия, молодежное кафе, студия звукозаписи.В Архангельске Штаб молодежных трудовых отрядов расположился в двухэтажном здании. Здесь - студия звукозаписи, фотостудия, актовый зал, пространства встреч, дискуссий и развития, музей, пространство "Движения первых", гостиница.Многофункциональный молодежный центр дагестанского села Хучни - ресурсный центр добровольчества, пространство "Движения первых", актовый зал. Молодежный центр "Новые перспективы" в Карачаево-Черкесии - трехэтажное здание поделено на несколько пространств ("Идея", "Творчество", "Досуг", "Добро" и "Созидание", пространство "Движения первых"), есть также актовый, спортивный и читальный залы, кулинарная студия и студия современного танца.Старт их работе по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин.В Киеве митинговали родственники пропавших без вести Родственники военных ВСУ, пропавших без вести под Крынками в Херсонской области, вышли на митинг в центре Киева с требованием к властям ускорить поиски 2000 военнослужащих, сведений о которых нет уже год.Погибшему военкору из Крыма присвоено почетное званиеВоенкору "Известий" Александру Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района". Решение приняли сегодня на сессии местного совета."В решении отмечены его выдающиеся заслуги в укреплении авторитета Нижнегорского района, активная трудовая, гуманистическая и общественная деятельность на благо района, Крыма и всей Российской Федерации", – сообщила Нижнегорская районная газета.
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
"Таврида.АРТ" в Херсонской области и митинг в Киеве – главное за день

"Таврида.АРТ" в Херсонской области и митинг в Киеве – главное за день

21:33 28.06.2025 (обновлено: 21:35 28.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека. В Киеве родственники пропавших без вести 2 тысяч солдат ВСУ вышли на митинг с требованиями к властям. Президент России Владимир Путин дал старт работе резиденции "Таврида.АРТ" в Херсонской области. Военкору "Известий" Александру Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Армия РФ освободила Червоную Зирку в ДНР

Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки. Об этом ообщило в субботу Минобороны РФ.
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При крушении самолета в Подмосковье погибли четверо

Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Коломны, по предварительным данным, погибли четыре человека.
"После крушения он загорелся, пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров", – рассказали в экстренных службах.
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Новые молодежные центры России

По случаю празднования Дня молодежи в шести регионах России торжественно открыли молодежные центры в Херсонской области и Архангельской областях, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии и Дагестане.
Творческий поселок "Счастливцево" в Херсонской области стал филиалом арт-кластера "Таврида". Это комплекс зданий, расположившийся на площади в 18,5 гектара, жилые корпуса для экспертов и участников, корпуса для сотрудников, творческие мастерские и столовая. Молодежный культурно-досуговый центр в Хабаровске - отдельное двухэтажное здание. Он разделен на несколько пространств - пространства карьеры, креатива, встреч, принятия решений, дискуссий, семьи и фиджитал-спорта. Также здесь расположен дом "Движения первых", интерактивный музей и кинотеатр.
В ЯНАО открылась Арт-резиденция "Сова" в Новом Уренгое. В трехэтажном здании - творческие мастерские, театральный зал, хореографические классы, киберпространство, медиастудия, молодежное кафе, студия звукозаписи.
В Архангельске Штаб молодежных трудовых отрядов расположился в двухэтажном здании. Здесь - студия звукозаписи, фотостудия, актовый зал, пространства встреч, дискуссий и развития, музей, пространство "Движения первых", гостиница.
Многофункциональный молодежный центр дагестанского села Хучни - ресурсный центр добровольчества, пространство "Движения первых", актовый зал. Молодежный центр "Новые перспективы" в Карачаево-Черкесии - трехэтажное здание поделено на несколько пространств ("Идея", "Творчество", "Досуг", "Добро" и "Созидание", пространство "Движения первых"), есть также актовый, спортивный и читальный залы, кулинарная студия и студия современного танца.
Старт их работе по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин.
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В Киеве митинговали родственники пропавших без вести

Родственники военных ВСУ, пропавших без вести под Крынками в Херсонской области, вышли на митинг в центре Киева с требованием к властям ускорить поиски 2000 военнослужащих, сведений о которых нет уже год.
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Погибшему военкору из Крыма присвоено почетное звание

Военкору "Известий" Александру Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района". Решение приняли сегодня на сессии местного совета.
"В решении отмечены его выдающиеся заслуги в укреплении авторитета Нижнегорского района, активная трудовая, гуманистическая и общественная деятельность на благо района, Крыма и всей Российской Федерации", – сообщила Нижнегорская районная газета.
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Украина раскалывает Британию – политолог оценил процесс
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23:23Что происходит в Белграде - видео 0:21
21:33"Таврида.АРТ" в Херсонской области и митинг в Киеве – главное за день
21:10Житель Крыма накопил 60 неуплаченных штрафов за быструю езду
20:47"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде 0:24
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19:37Украина раскалывает Британию – политолог оценил процесс
19:05Погибшему военкору из Крыма Федорчаку присвоено почетное звание
18:55"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели
18:27Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области
17:44Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
17:12В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг
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