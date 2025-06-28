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Стрелок-санитар из Севастополя спасет жизни на передовой и в тылу

Стрелок-санитар из Севастополя спасет жизни на передовой и в тылу - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Стрелок-санитар из Севастополя спасет жизни на передовой и в тылу

О подвигах стрелка-санитара из Севастополя, бойца прославленной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Миф" рассказали в Минобороны... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T16:48

2025-06-28T16:48

2025-06-28T17:03

морская пехота

морская пехота чф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. О подвигах стрелка-санитара из Севастополя, бойца прославленной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Миф" рассказали в Минобороны России.Путь севастопольского героя начинался в 2014 году, когда он вместе с крымскими казаками ездил в Донбасс с гуманитарными миссиями. В госпиталях ополченцев он брался за любую работу, накапливая опыт. А с 2022 года стал бесплатно оказывать медицинскую помощь участникам СВО в собственной клинике, которая к тому времени появилась в Севастополе, говорится в материале ведомства.По словам "Мифа", стремление помогать людям ему с детства привила мать, которая работала сельских фельдшером и однажды сделала его "практически своим ассистентом".Оказывая помощь людям "за ленточкой", ему, тогда еще волонтеру, и самому доводилось быть на волосок от смерти. Например, под Авдеевкой он попал под сильный минометный обстрел и чудом выжил, спрятавшись в сомнительном укрытии, которое осталось непораженным.После подписания контракта с Минобороны боец попал в Курское приграничье в самое горячее время, когда морпехи легендарной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" выдавливали врага, освобождая один за другим населенные пункты.Приняв решение стать участником СВО, парень хотел пойти штурмовиком, как его старший брат. Но в распределительном центре офицер бригады ЧФ увидел его послужной список – и он стал морпехом, стрелком-санитаром. Однажды "Миф" спас военнослужащего, попавшего под удар украинского дрона-камикадзе. Ему грозила ампутация руки, но грамотные действия "Мифа" и его коллег в первые минуты позволили этого избежать. Также он спас военнослужащего, наступившего на "Лепесток", говорится в материале газеты Минобороны России "Красная звезда"."Миф" признается, что в первые дни на фронте ему было непросто и справиться с обязанностями "помогал только профессиональный опыт". Но он ощущал поддержку сослуживцев. Позже именно они убедят командование в том, что военные медики смогут оказывать помощь и гражданскому населению – так появился мобильный медицинский центр.С тех пор свободного времени у "Мифа" практически не бывает. После дежурства он с разрешения командования садится в переоборудованный микроавтобус, подаренный волонтерами, и едет по населенным пунктам курского приграничья, где ждут помощи.Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняютСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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