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"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде
"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде - РИА Новости Крым, 28.06.2025
"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде
Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Президент страны... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T20:47
2025-06-28T20:47
александр вучич
сербия
новости
политика
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. Об этом сообщает агентство Tanjug.Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и близлежащие улицы и требуют от властей провести досрочные выборы в Скупщину (однопалатный парламент Сербии – ред.).СМИ сообщают, что протестующие пришли с плакатами и национальными флагами, свистят, гудят в вувузелы и скандируют лозунг "Пумпай!" ("Качай" – ред.).Движение транспорта блокировано на круговой развязке и на нескольких прилегающих улицах.Накануне, 27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг В Кишиневе полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ* "Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится
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РИА Новости Крым
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Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов
Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в 22.00 мск истекает срок их ультиматума - назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом. Студенты, поддерживающие главу государства и выступающие за возобновление работы вузов, в это же время проводят культурные мероприятия, посвященные празднику Видовдан. Президент Сербии Вучич сегодня заявил, что ожидает насилия со стороны участников вечерней акции протеста.
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александр вучич, сербия, новости, политика, видео, в мире, видео
"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. Об этом сообщает агентство Tanjug.
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"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде

В Белграде сербские студенты вышли на протесты с требованием досрочных выборов

20:47 28.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. Об этом сообщает агентство Tanjug.
"По нашей оценке с 20-45 до 21-45 ожидаем начала насилия, но мы готовы", – сказал президент Сербии.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и близлежащие улицы и требуют от властей провести досрочные выборы в Скупщину (однопалатный парламент Сербии – ред.).
СМИ сообщают, что протестующие пришли с плакатами и национальными флагами, свистят, гудят в вувузелы и скандируют лозунг "Пумпай!" ("Качай" – ред.).
Движение транспорта блокировано на круговой развязке и на нескольких прилегающих улицах.
Накануне, 27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.
Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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