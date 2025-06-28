https://crimea.ria.ru/20250628/ozhidaem-nasiliya-vuchich-otsenil-opasnost-ot-demonstrantov-v-belgrade-1147562701.html

"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде

"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде - РИА Новости Крым, 28.06.2025

"Ожидаем насилия": Вучич оценил опасность от демонстрантов в Белграде

Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Президент страны... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T20:47

2025-06-28T20:47

2025-06-28T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. Об этом сообщает агентство Tanjug.Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и близлежащие улицы и требуют от властей провести досрочные выборы в Скупщину (однопалатный парламент Сербии – ред.).СМИ сообщают, что протестующие пришли с плакатами и национальными флагами, свистят, гудят в вувузелы и скандируют лозунг "Пумпай!" ("Качай" – ред.).Движение транспорта блокировано на круговой развязке и на нескольких прилегающих улицах.Накануне, 27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг В Кишиневе полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ* "Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится

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Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в 22.00 мск истекает срок их ультиматума - назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом. Студенты, поддерживающие главу государства и выступающие за возобновление работы вузов, в это же время проводят культурные мероприятия, посвященные празднику Видовдан. Президент Сербии Вучич сегодня заявил, что ожидает насилия со стороны участников вечерней акции протеста. 2025-06-28T20:47 true PT0M24S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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