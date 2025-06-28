https://crimea.ria.ru/20250628/novosti-s-fronta-vsu-poteryali-esche-1350-boevikov-i-otstupayut-1147557188.html
Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают
Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают
Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще около 1350 военнослужащих на разных направлениях. Это... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T13:39
2025-06-28T13:39
2025-06-28T13:40
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
россия
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508588_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_cdcc5a56f83bca1bf04348a0035ff5cd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще около 1350 военнослужащих на разных направлениях. Это следует их сводки Минобороны РФ.Самые крупные потери – до 505 военнослужащих ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, потеснив украинские войска, которые на данном направлении утратили более 230 боевиков.Продвигаясь вперед, подразделения группировки войск "Восток" освободили село Червоная Зирка в ДНР, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха. Потери ВСУ здесь составили около 210 человек."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", – добавили в Минобороны.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем механизированным бригадами, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в районе Андреевки, Кондратовки, Могрица и Марьино в Сумской области. Также поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе н.п. Уды и Волчанск в Харьковской области.На обоих направлениях ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.Тем временем бойцы "Днепра" разбили формирования механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районе Каменского в Запорожской области, а также населенных пунктов Антоновка, Казацкое и Новотягинка в Херсонской области. Киевский режим потерял здесь еще около 75 боевиков.ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНРВедомство уточняет, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войсками и артиллерия поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ, а также цеха производства и сборки ударных БПЛА большой дальности, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах в зоне проведения СВО.Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что утром 28 июня российская ПВО сбила над Крымом и еще двумя регионами РФ еще восемь дронов ВСУ. Накануне ведомство заявляло о сбитии 56 украинских дронов над семью областями России, включая Крым, в течение ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508588_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8b32f772ad48954a99e89d548587414b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости, министерство обороны рф
Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают
Киевский режим за сутки потерял еще около 1350 военнослужащих в зоне СВО – Минобороны
13:39 28.06.2025 (обновлено: 13:40 28.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще около 1350 военнослужащих на разных направлениях. Это следует их сводки Минобороны РФ.
Самые крупные потери – до 505 военнослужащих ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, потеснив украинские войска, которые на данном направлении утратили более 230 боевиков.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Соболевка, Сеньково Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", – уточнили в ведомстве.
Продвигаясь вперед, подразделения группировки войск "Восток" освободили село Червоная Зирка в ДНР, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха. Потери ВСУ здесь составили около 210 человек.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", – добавили в Минобороны.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем механизированным бригадами, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в районе Андреевки, Кондратовки, Могрица и Марьино в Сумской области. Также поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе н.п. Уды и Волчанск в Харьковской области.
На обоих направлениях ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.
Тем временем бойцы "Днепра" разбили формирования механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районе Каменского в Запорожской области, а также населенных пунктов Антоновка, Казацкое и Новотягинка в Херсонской области. Киевский режим потерял здесь еще около 75 боевиков.
Ведомство уточняет, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войсками и артиллерия поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ, а также цеха производства и сборки ударных БПЛА большой дальности, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах в зоне проведения СВО.
Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили
, что утром 28 июня российская ПВО сбила над Крымом и еще двумя регионами РФ еще восемь дронов ВСУ. Накануне ведомство заявляло
о сбитии 56 украинских дронов над семью областями России, включая Крым, в течение ночи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: