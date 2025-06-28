https://crimea.ria.ru/20250628/novosti-s-fronta-vsu-poteryali-esche-1350-boevikov-i-otstupayut-1147557188.html

Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают

Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают

Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще около 1350 военнослужащих на разных направлениях. Это... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T13:39

2025-06-28T13:39

2025-06-28T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще около 1350 военнослужащих на разных направлениях. Это следует их сводки Минобороны РФ.Самые крупные потери – до 505 военнослужащих ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, потеснив украинские войска, которые на данном направлении утратили более 230 боевиков.Продвигаясь вперед, подразделения группировки войск "Восток" освободили село Червоная Зирка в ДНР, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха. Потери ВСУ здесь составили около 210 человек."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", – добавили в Минобороны.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем механизированным бригадами, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в районе Андреевки, Кондратовки, Могрица и Марьино в Сумской области. Также поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе н.п. Уды и Волчанск в Харьковской области.На обоих направлениях ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.Тем временем бойцы "Днепра" разбили формирования механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районе Каменского в Запорожской области, а также населенных пунктов Антоновка, Казацкое и Новотягинка в Херсонской области. Киевский режим потерял здесь еще около 75 боевиков.ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНРВедомство уточняет, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войсками и артиллерия поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ, а также цеха производства и сборки ударных БПЛА большой дальности, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах в зоне проведения СВО.Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что утром 28 июня российская ПВО сбила над Крымом и еще двумя регионами РФ еще восемь дронов ВСУ. Накануне ведомство заявляло о сбитии 56 украинских дронов над семью областями России, включая Крым, в течение ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю

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