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Какой сегодня праздник: 28 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Какой сегодня праздник: 28 июня
Какой сегодня праздник: 28 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Какой сегодня праздник: 28 июня
В этот день 106 лет назад завершилась Первая мировая война, в 1946 году вышла с конвейера первая партия автомобиля "Победа". Еще 28 июня родились американский... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-28T00:00
2025-06-27T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В этот день 106 лет назад завершилась Первая мировая война, в 1946 году вышла с конвейера первая партия автомобиля "Победа". Еще 28 июня родились американский инноватор Илон Маск и народный артист России Александр Панкратов-Черный.Что празднуют в миреСвой профессиональный праздник отмечают российские букмекеры. День организаторов пари отмечается в России уже восьмой год подряд по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов. Считается, что первые букмекеры появились в стране еще до революции, но в советский период их деятельность ограничили. Единственным тотализатором был "Спортпрогноз", который появился в перестроечные времена.Еще сегодня можно отметить Счастливый день сердечных объятий, Международный день пирсинга, День клавиши CAPS LOCK .Знаменательные события377 лет назад началась экспедиция русских мореходов под руководством Семена Дежнева. Им удалось открыть Северный морской путь, хотя путешествие далось морякам нелегко. Из-за шторма и глыб льда потеряли четыре корабля. Дежнев первым доказал, что Америка является самостоятельным материком.В 1712-ом в Санкт-Петербурге спустили на воду первый парусник линейного типа, построенный для Балтийского флота. Спуск "Полтавы" был торжественным, на нем присутствовал Петр I.В этот день 1779 года Екатерина II распорядилась "изыскать и провести" для Москвы воду хорошего качества и в достаточном количестве. После этого началось строительство московского водопровода, которое продолжалось 25 лет.106 лет назад был подписан Версальский мирный договор – завершилась Первая мировая война.В 1946 году была собрана первая партия автомобилей "Победа", которые начали разрабатывать еще в военные годы. По неподтвержденным данным, машину хотели назвать "Родиной", но фраза "Почем мы будем "Родину" продавать?" не понравилась Сталину, и название изменили. Кстати, через год "Победу" повезли на Всемирную выставку в Брюссель, где она получила медаль.В 1997 году боксер Майк Тайсон откусил часть уха своему противнику Эвандеру Холифилду. Таким образом спортсмен отомстил ему за удар головой в лицо. Примечательно, что тогда судьи разрешили продолжить бой, поэтому обиженный спортсмен откусил еще кусочек, и уже после этого был дисквалифицирован.Кто родилсяВ XVI веке 448 лет назад родился нидерландский живописец Питер Пауль Рубенс. Еще при жизни считался успешным художником. Самыми известными его работами считаются "Снятие с креста", "Волк и охотник на лис" и "Сад любви".В 1712 году родилась не менее известная личность – французский писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо.В 1894 году на свет появился кинорежиссер и сценарист Абрам Роом, который за свое творчество был удостоен двух Сталинских премий.77 лет исполняется Сергею Бодрову (старшему). Его фильмы "Кавказский пленник" и "Монгол" номинировались на "Оскар". А еще его знают как отца Сергея Бодрова-младшего.76-й день рождения отмечает актер, народный артист России Александр Панкратов-Черный.Именинник сегодня и основатель компаний PayPal, SpaceX, один из основателей и инвесторов Tesla Motors Илон Маск. Ему исполняется 54 года.Еще в этот же день родились русский художник-маринист, первый ученик Айвазовского Лев Лагорио, советская и российская актриса Яна Поплавская, российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, первая мировая война, спорт
Какой сегодня праздник: 28 июня

Что празднуют в России и в мире 28 июня

00:00 28.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль марки "Победа"
Автомобиль марки Победа - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В этот день 106 лет назад завершилась Первая мировая война, в 1946 году вышла с конвейера первая партия автомобиля "Победа". Еще 28 июня родились американский инноватор Илон Маск и народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Что празднуют в мире

Свой профессиональный праздник отмечают российские букмекеры. День организаторов пари отмечается в России уже восьмой год подряд по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов. Считается, что первые букмекеры появились в стране еще до революции, но в советский период их деятельность ограничили. Единственным тотализатором был "Спортпрогноз", который появился в перестроечные времена.
Еще сегодня можно отметить Счастливый день сердечных объятий, Международный день пирсинга, День клавиши CAPS LOCK .

Знаменательные события

377 лет назад началась экспедиция русских мореходов под руководством Семена Дежнева. Им удалось открыть Северный морской путь, хотя путешествие далось морякам нелегко. Из-за шторма и глыб льда потеряли четыре корабля. Дежнев первым доказал, что Америка является самостоятельным материком.
В 1712-ом в Санкт-Петербурге спустили на воду первый парусник линейного типа, построенный для Балтийского флота. Спуск "Полтавы" был торжественным, на нем присутствовал Петр I.
В этот день 1779 года Екатерина II распорядилась "изыскать и провести" для Москвы воду хорошего качества и в достаточном количестве. После этого началось строительство московского водопровода, которое продолжалось 25 лет.
106 лет назад был подписан Версальский мирный договор – завершилась Первая мировая война.
В 1946 году была собрана первая партия автомобилей "Победа", которые начали разрабатывать еще в военные годы. По неподтвержденным данным, машину хотели назвать "Родиной", но фраза "Почем мы будем "Родину" продавать?" не понравилась Сталину, и название изменили. Кстати, через год "Победу" повезли на Всемирную выставку в Брюссель, где она получила медаль.
В 1997 году боксер Майк Тайсон откусил часть уха своему противнику Эвандеру Холифилду. Таким образом спортсмен отомстил ему за удар головой в лицо. Примечательно, что тогда судьи разрешили продолжить бой, поэтому обиженный спортсмен откусил еще кусочек, и уже после этого был дисквалифицирован.

Кто родился

В XVI веке 448 лет назад родился нидерландский живописец Питер Пауль Рубенс. Еще при жизни считался успешным художником. Самыми известными его работами считаются "Снятие с креста", "Волк и охотник на лис" и "Сад любви".
В 1712 году родилась не менее известная личность – французский писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо.
В 1894 году на свет появился кинорежиссер и сценарист Абрам Роом, который за свое творчество был удостоен двух Сталинских премий.
77 лет исполняется Сергею Бодрову (старшему). Его фильмы "Кавказский пленник" и "Монгол" номинировались на "Оскар". А еще его знают как отца Сергея Бодрова-младшего.
76-й день рождения отмечает актер, народный артист России Александр Панкратов-Черный.
Именинник сегодня и основатель компаний PayPal, SpaceX, один из основателей и инвесторов Tesla Motors Илон Маск. Ему исполняется 54 года.
Еще в этот же день родились русский художник-маринист, первый ученик Айвазовского Лев Лагорио, советская и российская актриса Яна Поплавская, российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева.
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