https://crimea.ria.ru/20250628/dni-krymsko-tatarskoy-kultury-v-simferopole-finishiroval-avtoprobeg-1147556176.html

Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег

Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег

Около 150 машин приняли участие в автопробеге в честь Дней крымско-татарской культуры в разных районах республики. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T12:05

2025-06-28T12:05

2025-06-28T12:35

крымские татары

культура

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Около 150 машин приняли участие в автопробеге в честь Дней крымско-татарской культуры в разных районах республики.По замыслу организаторов, молодежная патриотическая акция, посвященная Дням крымско-татарской культуры, проводилась "с целью укрепления единства и согласия на полуострове, сохранения и развития истории культуры крымско-татарского народа".В рамках мероприятия состоялись автопробеги из Симферопольского района, из Судака, Белогорского района, и из Бахчисарайского района, по двум маршрутам.В общей сложности участие в пробеге приняли около 150 машин, поднявших над колоннами флаг России и крымско-татарского народа.На старте акции ее участники возложили цветы к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны: у "Холма Славы" и в парке Славы в Судаке, к монументу советским воинам и партизанам в Зуе, а также памятнику в селе Перевальное, мемориалу участникам Великой Отечественной войны в селе Аромат и мемориальному комплексу "Сирень".А по окончании пробега провели флешмобы с развертыванием флагов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250609/v-sobornoy-mecheti-simferopolya-otprazdnovali-kurban-bayram-1147071867.html

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2025

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крымские татары, культура, крым, история, соборная мечеть, народы крыма