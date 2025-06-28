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Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Около 150 машин приняли участие в автопробеге в честь Дней крымско-татарской культуры в разных районах республики. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T12:05
2025-06-28T12:35
крымские татары
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Около 150 машин приняли участие в автопробеге в честь Дней крымско-татарской культуры в разных районах республики.По замыслу организаторов, молодежная патриотическая акция, посвященная Дням крымско-татарской культуры, проводилась "с целью укрепления единства и согласия на полуострове, сохранения и развития истории культуры крымско-татарского народа".В рамках мероприятия состоялись автопробеги из Симферопольского района, из Судака, Белогорского района, и из Бахчисарайского района, по двум маршрутам.В общей сложности участие в пробеге приняли около 150 машин, поднявших над колоннами флаг России и крымско-татарского народа.На старте акции ее участники возложили цветы к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны: у "Холма Славы" и в парке Славы в Судаке, к монументу советским воинам и партизанам в Зуе, а также памятнику в селе Перевальное, мемориалу участникам Великой Отечественной войны в селе Аромат и мемориальному комплексу "Сирень".А по окончании пробега провели флешмобы с развертыванием флагов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымские татары, культура, крым, история, соборная мечеть, народы крыма
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег

В Симферополе финишировал автопробег в честь Дней крымско-татарской культуры

12:05 28.06.2025 (обновлено: 12:35 28.06.2025)
 
© РИА Новости КрымНа полуострове отмечают Дни крымско-татарской культуры
На полуострове отмечают Дни крымско-татарской культуры - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Около 150 машин приняли участие в автопробеге в честь Дней крымско-татарской культуры в разных районах республики.
По замыслу организаторов, молодежная патриотическая акция, посвященная Дням крымско-татарской культуры, проводилась "с целью укрепления единства и согласия на полуострове, сохранения и развития истории культуры крымско-татарского народа".
В рамках мероприятия состоялись автопробеги из Симферопольского района, из Судака, Белогорского района, и из Бахчисарайского района, по двум маршрутам.
В общей сложности участие в пробеге приняли около 150 машин, поднявших над колоннами флаг России и крымско-татарского народа.
На старте акции ее участники возложили цветы к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны: у "Холма Славы" и в парке Славы в Судаке, к монументу советским воинам и партизанам в Зуе, а также памятнику в селе Перевальное, мемориалу участникам Великой Отечественной войны в селе Аромат и мемориальному комплексу "Сирень".
А по окончании пробега провели флешмобы с развертыванием флагов.
© РИА Новости КрымДни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
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Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
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Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
3 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
4 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
5 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
6 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
7 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа полуострове отмечают Дни крымско-татарской культуры
На полуострове отмечают Дни крымско-татарской культуры
8 из 8
На полуострове отмечают Дни крымско-татарской культуры
© РИА Новости Крым
1 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
2 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
3 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
4 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
5 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
6 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
7 из 8
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
© РИА Новости Крым
8 из 8
На полуострове отмечают Дни крымско-татарской культуры
© РИА Новости Крым
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