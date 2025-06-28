https://crimea.ria.ru/20250628/chto-proiskhodit-v-belgrade---video-1147564317.html
Что происходит в Белграде - видео
Что происходит в Белграде - видео - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Что происходит в Белграде - видео
Протестующие в Белграде студенты и сторонники оппозиции забрасывают кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, пишет РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T23:23
2025-06-28T23:23
2025-06-28T23:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Протестующие в Белграде студенты и сторонники оппозиции забрасывают кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, пишет РИА Новости.МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.К 21.30 (22.30 мск) толпа с площади Славия перешла по улицам к двум кордонам силовиков - жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента. Несмотря на призывы активистов, из толпы полетели предметы и петарды в кордоны силовиков, демонстранты скандируют агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей. Полиция в тяжелой экипировке держит строй и пока не реагирует.В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.Члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.Глава МВД Ивица Дачич призвал в пятницу, чтобы демонстранты не нападали на сотрудников полиции и госструктуры, потому что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Сербии Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии.Госпредприятие "Србиявоз" в пятницу оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение во всей стране.Высший белградский суд в пятницу отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии".Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокаду инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро во время намеченных на 28 июня акций протеста и в последующие дни.День проведения акции протеста - одна из важнейших символических дат для сербов. В битве на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.Также 28 июня 1914 года сербский студент Гаврило Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, где политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг В Кишиневе полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ* "Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится
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Стычки между протестующими и полицией в центре Белграда
Протестующие в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-28T23:23
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РИА Новости Крым
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Что происходит в Белграде - видео
Что происходит в Белграде - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Протестующие в Белграде студенты и сторонники оппозиции забрасывают кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, пишет РИА Новости.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
К 21.30 (22.30 мск) толпа с площади Славия перешла по улицам к двум кордонам силовиков - жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента. Несмотря на призывы активистов, из толпы полетели предметы и петарды в кордоны силовиков, демонстранты скандируют агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей. Полиция в тяжелой экипировке держит строй и пока не реагирует.
В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.
Члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов
на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.
Глава МВД Ивица Дачич призвал в пятницу, чтобы демонстранты не нападали на сотрудников полиции и госструктуры, потому что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Сербии Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии.
Госпредприятие "Србиявоз" в пятницу оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение во всей стране.
Высший белградский суд в пятницу отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии".
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокаду инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро во время намеченных на 28 июня акций протеста и в последующие дни.
День проведения акции протеста - одна из важнейших символических дат для сербов. В битве на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.
Также 28 июня 1914 года сербский студент Гаврило Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, где политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года, не дождавшись завершения процесса.
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