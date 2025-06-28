https://crimea.ria.ru/20250628/25-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-krymom-i-dvumya-oblastyami-rossii-1147553669.html

56 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и семью областями России

56 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и семью областями России - РИА Новости Крым, 28.06.2025

56 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и семью областями России

56 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и семью областями России, из них 19 над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T07:12

2025-06-28T07:12

2025-06-28T07:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. 56 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и семью областями России, из них 19 над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.За ночь на 28 июня сбит еще 31 БПЛА, из них девять над Крымом, шесть над Брянской областью, по пять БПЛА – над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два – над Азовским морем, по одному - над Орловской, Белгородской, Калужской областей и Кубанью, добавили в Минобороны.В ночь на 27 июня 39 украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250627/bespilotnik-sbit-nad-krymom-1147549074.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), новости сво