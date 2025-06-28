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16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе
16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.06.2025
16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе
Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T11:10
2025-06-28T11:10
прокуратура города севастополя
севастополь
наркотики
происшествия
суд
крым
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По версии следствия, обвиняемый с целью заработка вступил в сговор с группой лиц, которые занимались наркоторговлей с помощью интернет-мессенджера. По указанию "куратора" он получал информацию о местах нахождения тайников с партиями наркотиков и фасовал на мелкие дозы, которые прятал в различных местах на территории Севастополя для сбыта покупателям, добавили в прокуратуре. Также, по данным ведомства, в апреле 2024 года, имея сведения о преступной деятельности молодого человека, сотрудники полиции провели у него дома осмотр, в ходе которого изъяли мобильный телефон с координатами расположения оборудованных им "закладок". При обследовании участков местности в соответствии с данными координатами изъято 16 свертков с наркотическим средством мефедрон. В прокуратуре также сообщили, что расследование проведено органами следственного комитета. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Материалы в отношении соучастников обвиняемого выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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прокуратура города севастополя, севастополь, наркотики, происшествия, суд, крым, новости севастополя
16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе

Жителя Нижегородской области будут судить в Севастополе за покушение на сбыт наркотиков

11:10 28.06.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Ленинского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Нижегородской области. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 – пп. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети "Интернет" группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый с целью заработка вступил в сговор с группой лиц, которые занимались наркоторговлей с помощью интернет-мессенджера. По указанию "куратора" он получал информацию о местах нахождения тайников с партиями наркотиков и фасовал на мелкие дозы, которые прятал в различных местах на территории Севастополя для сбыта покупателям, добавили в прокуратуре.
Также, по данным ведомства, в апреле 2024 года, имея сведения о преступной деятельности молодого человека, сотрудники полиции провели у него дома осмотр, в ходе которого изъяли мобильный телефон с координатами расположения оборудованных им "закладок". При обследовании участков местности в соответствии с данными координатами изъято 16 свертков с наркотическим средством мефедрон.
В прокуратуре также сообщили, что расследование проведено органами следственного комитета. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Материалы в отношении соучастников обвиняемого выделены в отдельное производство.
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Прокуратура города СевастополяСевастопольнаркотикиПроисшествияСудКрымНовости Севастополя
 
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