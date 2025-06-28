https://crimea.ria.ru/20250628/16-svertkov-s-narkotikami-nizhegorodtsa-budut-sudit-v-sevastopole-1147554704.html

16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе

16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.06.2025

16 свертков с наркотиками: нижегородца будут судить в Севастополе

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T11:10

2025-06-28T11:10

2025-06-28T11:10

прокуратура города севастополя

севастополь

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По версии следствия, обвиняемый с целью заработка вступил в сговор с группой лиц, которые занимались наркоторговлей с помощью интернет-мессенджера. По указанию "куратора" он получал информацию о местах нахождения тайников с партиями наркотиков и фасовал на мелкие дозы, которые прятал в различных местах на территории Севастополя для сбыта покупателям, добавили в прокуратуре. Также, по данным ведомства, в апреле 2024 года, имея сведения о преступной деятельности молодого человека, сотрудники полиции провели у него дома осмотр, в ходе которого изъяли мобильный телефон с координатами расположения оборудованных им "закладок". При обследовании участков местности в соответствии с данными координатами изъято 16 свертков с наркотическим средством мефедрон. В прокуратуре также сообщили, что расследование проведено органами следственного комитета. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Материалы в отношении соучастников обвиняемого выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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