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Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
Житель Крыма собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона. Об этом со... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T09:54
2025-06-27T09:54
2025-06-27T10:17
крым
срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Житель Крыма собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.Отмечается, что житель Симферопольского района 1981 года рождения через Telegram был вовлечен в сбор информации о транспортной инфраструктуре и военных объектах полуострова. Делал он это по указанию СБУ. При попытке изъятия взрывчатки для создания взрывного устройства он был задержан.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Задержанного поместили под арест. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, срочные новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу, видео
Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
ФСБ: задержан житель Крыма за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре полуострова
09:54 27.06.2025 (обновлено: 10:17 27.06.2025)