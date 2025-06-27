https://crimea.ria.ru/20250627/zhitel-kryma-zaderzhan-za-sbor-dlya-sbu-dannykh-o-voennoy-infrastrukture-1147521003.html

Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре

Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре

Житель Крыма собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона. Об этом со... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T09:54

2025-06-27T09:54

2025-06-27T10:17

крым

срочные новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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задержание в крыму агента сбу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Житель Крыма собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.Отмечается, что житель Симферопольского района 1981 года рождения через Telegram был вовлечен в сбор информации о транспортной инфраструктуре и военных объектах полуострова. Делал он это по указанию СБУ. При попытке изъятия взрывчатки для создания взрывного устройства он был задержан.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Задержанного поместили под арест. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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