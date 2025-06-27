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Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
Житель Крыма собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона. Об этом со... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T09:54
2025-06-27T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Житель Крыма собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.Отмечается, что житель Симферопольского района 1981 года рождения через Telegram был вовлечен в сбор информации о транспортной инфраструктуре и военных объектах полуострова. Делал он это по указанию СБУ. При попытке изъятия взрывчатки для создания взрывного устройства он был задержан.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Задержанного поместили под арест. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре

ФСБ: задержан житель Крыма за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре полуострова

09:54 27.06.2025 (обновлено: 10:17 27.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Житель Крыма собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, оказывавшего содействие украинской спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Симферопольского района 1981 года рождения через Telegram был вовлечен в сбор информации о транспортной инфраструктуре и военных объектах полуострова. Делал он это по указанию СБУ. При попытке изъятия взрывчатки для создания взрывного устройства он был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Задержанного поместили под арест.
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