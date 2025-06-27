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Зеленский ввел новые санкции против 34 компаний и 52 россиян - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Зеленский ввел новые санкции против 34 компаний и 52 россиян
Зеленский ввел новые санкции против 34 компаний и 52 россиян - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Зеленский ввел новые санкции против 34 компаний и 52 россиян
Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций, одобренных Советом нацбезопасности и обороны Украины, против 34 российских компаний и 52 граждан РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T19:46
2025-06-27T19:46
владимир зеленский
украина
санкции против россии
санкции
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций, одобренных Советом нацбезопасности и обороны Украины, против 34 российских компаний и 52 граждан РФ. Соответствующий документ размещен на сайте офиса главы киевского режима.В обновленный перечень попали предприятия, поставляющие продукцию и компоненты, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом. В списке – акционерное общество "Спутниковая система "Гонец", АО "Институт новых углеродных материалов и технологий", а также компании "Триема", "Унихимтек", "Финвал Энерго" и "Альфа-Сталь". Также санкции введены против 52 физлиц из РФ.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что под санкции попали поставщики компонентов, оборудования и материалов для производства дронов, а также оборудования для нужд военно-промышленного комплекса РФ.Ограничения включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на визиты, прекращение сотрудничества в научной и культурной сферах, а также лишение госнаград. Кроме того, запрещена передача объектов интеллектуальной собственности и заключение новых торговых соглашений.Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФЗеленский решил расширять санкции на российский танкерный флотЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
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РИА Новости Крым
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353
60
владимир зеленский, украина, санкции против россии, санкции, в мире, экономика
Зеленский ввел новые санкции против 34 компаний и 52 россиян

Зеленский ввел санкции против российских поставщиков оборудования для оборонки и дронов

19:46 27.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций, одобренных Советом нацбезопасности и обороны Украины, против 34 российских компаний и 52 граждан РФ. Соответствующий документ размещен на сайте офиса главы киевского режима.
В обновленный перечень попали предприятия, поставляющие продукцию и компоненты, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом. В списке – акционерное общество "Спутниковая система "Гонец", АО "Институт новых углеродных материалов и технологий", а также компании "Триема", "Унихимтек", "Финвал Энерго" и "Альфа-Сталь". Также санкции введены против 52 физлиц из РФ.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что под санкции попали поставщики компонентов, оборудования и материалов для производства дронов, а также оборудования для нужд военно-промышленного комплекса РФ.
Ограничения включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на визиты, прекращение сотрудничества в научной и культурной сферах, а также лишение госнаград. Кроме того, запрещена передача объектов интеллектуальной собственности и заключение новых торговых соглашений.
Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
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Владимир ЗеленскийУкраинаСанкции против РоссииСанкцииВ миреЭкономика
 
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