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Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы
Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы
Водолазы обнаружили тело пятилетнего ребенка в канале имени Москвы в Химках после ЧП с катером. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Московской области. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T19:14
2025-06-27T19:14
2025-06-27T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Водолазы обнаружили тело пятилетнего ребенка в канале имени Москвы в Химках после ЧП с катером. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Московской области.В пятницу во время прогулки по каналу в Химках с катера выпал пятилетний ребенок. Трагедия произошла во время маневра маломерного судна.Ребенка искали больше 30 спасателей, в поисковой операции было задействовано 12 единиц техники.По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СК России, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клубаВ Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимацииПодросток утонул в Азовском море - СК начал проверку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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подмосковье, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, дети, новости, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы
В Подмосковье водолазы нашли тело пятилетнего ребенка после ЧП с катером