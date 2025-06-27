https://crimea.ria.ru/20250627/vodolazy-dostali-telo-5-letnego-rebenka-iz-kanala-imeni-moskvy-1147546488.html

Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы

Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы

Водолазы обнаружили тело пятилетнего ребенка в канале имени Москвы в Химках после ЧП с катером. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Московской области. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T19:14

2025-06-27T19:14

2025-06-27T19:14

подмосковье

московская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

дети

новости

уголовный кодекс

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Водолазы обнаружили тело пятилетнего ребенка в канале имени Москвы в Химках после ЧП с катером. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Московской области.В пятницу во время прогулки по каналу в Химках с катера выпал пятилетний ребенок. Трагедия произошла во время маневра маломерного судна.Ребенка искали больше 30 спасателей, в поисковой операции было задействовано 12 единиц техники.По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СК России, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клубаВ Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимацииПодросток утонул в Азовском море - СК начал проверку

подмосковье

московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, дети, новости, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации)